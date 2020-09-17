花木蘭｜代父從軍12年有記載？　揭「木蘭」歷史真相本名唔係姓花

由妮基卡羅執導；劉亦菲主演的真人版《花木蘭》早前以不同形式在不同地方上映後，再次掀起不少爭議。先不討論演員演出及劇情發展如何，究竟戲中所講的「花木蘭」究竟是否真有其人，而她為何能夠女扮男裝從軍12年都沒有讓人識破。

《花木蘭》動畫電影在1998年上映時好叫好座。（《花木蘭》劇照）

木蘭代父從軍的事情不可能在唐朝發生？

據了解，在現今流傳的史書中完全沒有記載關於花木蘭的任何事蹟；然而根據民間傳說、詩歌，甚至木蘭辭，歷史上或真的存在這位代父從軍的巾幗英雄，所以花木蘭的存在與否的確難以定義。

花木蘭這位女英雄是出自文學作品《木蘭詩》又名《木蘭辭》。據了解，《木蘭詩》被認為是中國南北朝時期的北朝民歌，然而一般說法是南方陳朝人釋智匠所編撰的《古今樂錄》中收納了《木蘭詩》。所以如果《木蘭詩》確實在南北朝時期出現，那麼木蘭代父從軍的事情就不可能在唐朝發生。

《花木蘭》動畫電影在1998年上映，但究竟花木蘭是否真有其人呢？（《花木蘭》劇照）

然而當然有其他人質疑南朝的《古今樂錄》中並沒有收錄這首詩，皆因《古今樂錄》早已流失，故無法求證。可是有人反駁稱，在宋人郭茂倩編撰的《樂府詩集》中收錄了《木蘭詩》，還加上注釋「古今樂錄曰木蘭不知名浙江西道觀察使兼御史中丞韋元甫續附入。」由於原文並沒有標點，故有人推斷斷句為「《古今樂錄》曰：『木蘭不知名。』浙江西道觀察使兼御史中丞韋元甫續附入。」進一步引證《木蘭詩》確實在南北朝時期出現。

把「木蘭」變成「花木蘭」其實是明代文學家徐渭的「傑出」。（《花木蘭》劇照）

「木蘭」為何變成「花木蘭」？

然而當大家在小時候朗讀時發現，文章只曾出現「木蘭」二字，甚至在《樂府詩集》中都以「木蘭」為稱呼，從未提及她的姓氏，那麼「木蘭」何時被稱為「花木蘭」呢？原來是明代的文學家徐渭把《木蘭詩》改編為《雌木蘭替父從軍》，他不僅把木蘭稱為花木蘭，更給木蘭的家人名字。自此花木蘭這個說法便流傳後世。

木蘭如果真是鮮卑人，那麼找劉亦菲演出都非常合理。（《花木蘭》劇照）

木蘭非漢人 最大可能是鮮卑人

除此之外，在動畫電影時，木蘭對抗的敵人是匈奴人；但今次真人版電影中變成柔然國，究竟那一部才是正確呢？從《木蘭詩》提到的「黃河」、「燕山」及「黑頭山」等地名，可以推斷木蘭參加的這場戰爭發生在拓跋鮮卑極北的邊境，因此對手只有可能是同屬鮮卑族的柔然國。

有指「木蘭」其實是姓氏，在鮮卑語有富裕的意思。（《花木蘭》劇照）

最後就是木蘭的英勇事蹟傳遍中國，但她其實可能並不是漢人，最大可能是鮮卑人。皆因有人認為在《木蘭詩》中「可汗大點兵」及「可汗問所欲」，就說明了木蘭的年代不可能是漢人王朝，原因是「可汗」是遊牧民族對最高領袖的稱呼。另外「願得明駝千里足」中的「明駝」有傳是鮮卑人傳說中的神秘駱駝。至於「木蘭」有指其實是姓氏，在鮮卑語有富裕的意思，但至今則無從稽考。