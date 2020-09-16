【花木蘭】劉亦菲美女替身曝光　網民激讚：仲靚過本尊

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受新冠肺炎疫情影響，多次延期上映的迪士尼《花木蘭》真人版電影，明天（17日）終於在香港上映。劉亦菲擊敗近1000位對手獲得女主角寶座，亦成為第一位中國迪士尼公主，她為了這次演出博到盡，親身上陣拍攝90%動作場面，餘下一成就靠替身完成。近日網民發現劉亦菲的替身除了身手了得，外貌更是驚為天人，比劉亦菲更亮眼！

幾經波折《花木蘭》終於上映，不過在其他地區開畫後口碑與票房都不似預期。（劇照）

近日微博瘋傳《花木蘭》劉亦菲替身的照片，是一位五官精緻的美女，網民仲話她是楊冪、「阿嬌」鍾欣潼及Janice Man文詠珊的混合體，美貌不比劉亦菲遜色，有潛質當大明星，尤其穿上花木蘭造型後，英姿颯颯的樣子相當驚艷。據悉，除了《花木蘭》外，這位替身亦參演成龍主演的《急先鋒》、郭敬明執導的《陰陽師》及《狄仁傑之四大天王》等多部電影。

立即點擊下圖睇花木蘭替身有幾靚

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之後網民起底這位替身叫劉亞希，微博取普通話諧音「六壓七」，只有1萬4000多名粉絲。她在個人簡介自稱「一個為生活努力奮鬥中的小堅強。求放過勿給我過多關注」，似乎不太願意成名，不過因為《花木蘭》得到不少觀眾關注，仲話希望劉亞希可以正式出道當演員。

更多劉亞希靚相

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