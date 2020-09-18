【花木蘭．影評】未上映先打八十大板　最大致命傷是明知故犯

幾經波折，迪士尼真人版《花木蘭》電影終於上映，由選角開始就爭議不斷，劇情修改、「木須龍」、「李翔」被消失、劉亦菲的政治立場，部戲未上畫就劣評如潮，網民喊打#BoycottMulan，動畫版粉絲亦不睇好，未入場先打80大板，這部真人版《花木蘭》究竟有幾差？

木須龍本來可以製造笑料，但真人版換上沒靈魂的鳳凰，跟多了一件擺設沒兩樣。（電影截圖）

撇開所有主觀因素，真人版《花木蘭》的最大致命傷是不倫不類，由一首古詩變成一部電影，動畫版容許更多天馬行空，中國人說英文，各種不合乎歷史背景的設定，都較易得到包容。但拍成真人版，看慣《延禧攻略》與《甄嬛傳》的觀眾，從兩分鐘的預告就點出N個錯處，本來就不看好了，未入場就差不多扣到負分，還怎樣叫座呢？

動畫版「李翔」一角分拆成甄子丹與安柚鑫飾演的將軍與士兵，愛情線變得淡然無味，連懷疑木蘭女兒身的劇情張力亦消失。（影片截圖）

迪士力財雄勢大，能夠花錢去解決的問題，理應都不是問題，不過今次最重要的不是花錢，而是要花心機，觀眾熱愛動畫版，對真人版要求更高，與其用外國人班底製作，冒上不中不西險（現在果然是不中不西），何不索性全華人團隊，當宮廷片般去拍攝，外國人以獵奇心態去看也並非壞事，相信迪士尼不會找不到比于正更出色的人才吧？

鞏俐的人設最奇怪，不甘心被世俗唾棄，但又甘心屈服於看不起她的反派。（劇照）

真人版《花木蘭》離不開要照顧西方觀眾的口味，但結果變成不倫不類，得不到中國歡心，外國人也覺得奇怪，全英對白但背景人聲竟然是普通話；受#MeToo運動影響夾硬削弱愛情線；加入懂妖法的鞏俐，連木蘭都有特異功能般的能力，可是只簡單用「氣」去交代這些超能力，觀眾除了覺得離譜，就只有離譜。

劉亦菲的演出明顯不夠力量，難以表現出她是個出色戰士。（劇照）

睇足兩小時也完全沒有可取的地方嗎？戲中木蘭認清自己，決心以女兒身與敵人搏鬥，背景音樂放上《Reflection》，也不是不叫人動容，給甄子丹與李連杰加多兩場動作場面也夠吸引，其實不需要太多花巧，本來這個代父從軍的故事就趣味十足，在取悅中國觀眾、考慮女權問題前，更重要的是做好本份。