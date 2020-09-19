麥路人．專訪｜郭富城回想起窮日子　「我做過清潔工識用打蠟機」

電影《麥路人》由郭富城、楊千嬅、張達明、萬梓良主演，以社會一群生活在貧窮線下的人，夜宿在快餐店度日的基層故事。郭富城都有捱過，都有窮過，年少時一家七口住在公屋單位，暑假期間更做清潔工，所以戲中要他用打蠟機，可謂「得心應手」。城城接受《香港01》專訪，就跟大家分享兒時「捱世界」經歷。

郭富城演出《麥路人》時，有回想到兒時捱窮的日子，以助入戲。（葉志明 攝）

暑期做清潔幫補家計

郭富城在不少訪問中，都再三強調自己很喜歡《麥路人》劇本，事關覺得這不是一部商業電影，而是創作自現實社會題材的故事，要演得好，先要有點實際經歷輔助，他覺得要這樣去演，才令人相信阿博（戲中角色）的存在，而最直接就是回想自己捱過的童年生活。「我細個住屋邨明華大廈，家中比較多人，有兩位哥哥兩位姐姐，五兄弟姊妹我最小，父母要一手養大一家人壓力好沉重，所以讀書時都有做暑期工幫補下，免得每每要問父母拿零用錢。」

一個落泊的造型，正附合《麥路人》的劇情。（《麥路人》預告截圖）

當年無經驗，做的都是勞動工作，有趣是當年城城有位同學，已經厲害地擁有自己的清潔公司，暑假期間接了很多工作，於是找很多小學認識的同學仔幫手，其中一個就是城城。「所以一開場我使用的那部清潔機，我是用過的，是我年輕時做過清潔工人用過的。」拍攝時城城更充當老師教大家如何使用。「這是一部雲石的打磨機，木板都可以，如果你不懂得使用，根本拿捏不到那份節奏去演。」

郭富城︰「這正正反映出人生的經歷，要經歷過這種勞動工作，你才會感受到那個階層的苦幹，讓自己有多一種經歷去演繹阿博，會比較手到拿來。」當日為零用錢去操作這部打蠟機，今天貴為天王，再接觸那刻會否感慨良多？「不會了，拍攝時我已當自己是阿博。」郭富城說。

《麥路人》戲中的母子情刻劃深入，城城坦言不怕會勾起對媽媽的思念。（葉志明 攝）

除了憑經歷，要演流浪者還可靠方法演技，今次郭富城便選擇捱餓。「演戲是一種生活，流浪者我未演過但可以感受，所以拍攝時我刻意去捱餓，捉緊那份飢餓的感覺去拍，要餓到無辦法但又堅持不去進食，正正就是去感受那份無力感，已經餓到講說話都冇力，這才是真實去感受阿博的存在。」

鮑起靜在戲中飾演郭富城媽媽，患有腦退化症。（《麥路人》預告截圖）

不怕勾起對母親思念

除了要再次體驗基層生活，另一令郭富城感動的是戲中母子情，阿博因為犯下商業罪案，欠下巨債入獄要家人償還，他自覺無面見家人，於一直逃避住在老人院患有腦退化症的媽媽。郭富城是圈中出名的孝順仔，年頭才經歷喪母之痛，未知今天再看戲中情節，會否大為感觸。「我不會去擔心，人是感情的動物，要釋放你的情緒是正常。你覺得這件事好感動自己，當真的受觸動時，要釋放自己就盡情去喊，這是種情緒宣洩，總比強忍好。人是需要這種感覺，不可以太冷淡。」對於戲中阿博因自覺愧對家人而選擇逃避，郭富城就有另一看法。「人不可能沒有做錯事，不論大錯或小錯，都要真誠面對，不能靠封閉自己，去取得對方諒解。」