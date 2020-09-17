麥路人｜郭富城訪問突然爆戲　「力數」楊千嬅︰好醜樣眼袋好大！

由黃慶勳執導，郭富城、楊千嬅、張達明、萬梓良、鮑起靜、顧定軒等人主演的港產片《麥路人》，今日（9月17日）上映，城城憑該片獲得第4屆倫敦東亞電影節最佳男主角獎，而張達明更憑口水祥一角，奪得第39屆香港電影金像獎最佳男配角。近日一眾演員都有為新戲四出宣傳，日前就有網民瘋傳城城與千嬅為《東張西望》做的訪問片，事關片中城城竟大膽當面力踩楊千嬅︰「好醜樣！眼袋好大！」究竟發生咩事呢？

《麥路人》今日（17日）上映。（電影劇照）

千嬅挑戰淡妝演出

由於今次在《麥路人》中，每位演員的角色設定都非常鮮明，城城飾演一位金融才俊，犯事入獄後在大型連鎖食店寄居，楊千嬅則是一名過氣的酒廊駐唱歌手，雖然登台時會化上濃妝，但在其他戲份她都有大膽挑戰淡妝演出。而當中有一幕，她得知噩耗後想借酒消愁，又要強忍想喊的情緒，但最終未能成功只好放聲大哭，造就出這場「3秒落淚」的鏡頭，據知她在cut機後仍未能收回情緒，繼續爆喊。

楊千嬅自言為角色變肥同變醜。（電影劇照）

但就在訪問期間，城城突然當面「力讚」楊千嬅：「銀幕就係要睇到你隻眼袋，跌到落嚟啱數喇！嘩！楊千嬅好醜樣。」然後補充一句︰「啲觀眾話『楊千嬅眼袋你睇下幾大啊！嘩！個眼袋好大啊！你睇下佢，好似冇瞓覺咁，好殘啊！』」不過事後城城都有補充：「啱喇，就係要呢個狀態，你入嚟我哋呢個無家者之家，唔該你個樣，我就係唔要你（而家）呢隻（靚樣），唔要你咁亮麗。」

楊千嬅被城城狂話醜樣兼眼袋大。（TVBUSA影片擷圖）

其實在城城講到第一句︰「楊千嬅好醜樣」時，楊千嬅已經有點尷尬，來不及反應，但就在城城講到︰「楊千嬅眼袋幾大啊」時，楊千嬅終於反駁澄清：「唔係喎！我想同你講我係特登變肥同變醜喎！」再有點傷心補上一句：「你著到好靚演不到這個角色。」更笑指自己差點回不去以前的樣貌。其實千嬅都是為角色盡本份，希望帶出一份憔悴感覺去說服觀眾，絕對有專業操守。

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《麥路人》劇照：