【007生死有時】丹尼爾基克卸任在即　外媒爆官方已鎖定新任007

由英國男星丹尼爾基克及奧斯卡影帝雷米馬利克主演的《007：生死有時》目前定於今年11月上映，然而在電影上映前，已有消息指前者在《007：生死有時》後卸下007職務。至於官方仍未公布由誰接任，於是坊間傳出不同繼任人名單，近日有外媒指接棒丹尼爾基克飾演007的人選已確定。

《007：生死有時》應該會是丹尼爾基克最後一次飾演占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

007的繼任人人選一直是不少影迷的焦點，早前就有數據公司透過人工智能選出最佳的007繼任人。最終在只有英國演員角逐下，在DCEU中飾演超人的亨利卡菲爾獲遺為繼承丹尼爾基克的最佳人選。有趣的是，其實亨利卡菲爾在2005年都非常接近成為007，皆因當時他和丹尼爾基克是007的最後兩強，但角色最終落入後者手中。除此之外，當時人工智能還分析了國際演員或女演員接任007的最佳名單。

人工智能當時分析了亨利卡菲爾將會是接棒007的最佳人選，而艾迪斯艾巴及理察麥登兩位Marvel超級英雄則排第二及第三名。（《獵魔士》劇照）

據外國傳媒《The Vulcan Reporter》報道，有指尋找007繼任人終於有了新進展。據了解，官方有意找現年43歲的湯哈迪成為新一任007。據該報道指出，其實官方原本有意在今年11月宣布此消息，然而因新冠肺炎疫情關係，有指官方將延至明年初公布消息：「早在今年6月時已經傳出這消息，當時官方仍未確定007的繼任人為湯哈迪，他一直在試鏡，初步了解他是007的繼任人。」

當時湯哈迪憑電影獲提名最佳男配角。（《復仇勇者》劇照）

雖然官方仍未回應有關傳聞，但回到2017年時，當時基斯杜化路蘭都開腔支持湯哈迪成為新任007：「他非常出色，會讓人大吃一驚。」湯哈迪曾參演不同類型的作品，當中包括基斯杜化路蘭的《潛行凶間》、《蝙蝠俠—夜神起義》及《鄧寇克大行動》等，另外他也演出了榮獲奧斯卡最佳電影的《末日先鋒：戰甲飛車》及榮獲奧斯卡最佳電影提名的《復仇勇者》，他還憑後者獲提名為最佳男配角。近年他演出了Marvel電影《毒魔》，而續集原定在今年10月2日在美國上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響，電影延至明年6月25日在美國上映。