【007生死有時】人工智能推舉占士邦繼承人　爆肌MMA女星力壓群雄

由丹尼爾基克（Daniel Craig）及奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）主演的《007：生死有時》（No Time to Die）原本在今年4月上映，可是受到新型冠狀病毒疫情影響，電影最終延至11月上映。然而在電影上映前，已有不少傳言指五度飾演占士邦的丹尼爾基克將會卸任，至於由誰人接棒，一直未有公布。日前有人透過人工智能分析誰會接任成新007。

《007：生死有時》應該會是丹尼爾基克最後一逝占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

丹尼爾基克的占士邦生涯，跟即將上映的《007：生死有時》故事一樣，電影講述占士邦在牙買加過着退休生活時，其中情局好友Felix Leiter前來請求他的協助，希望他拯救一名被綁架的科學家，而他在救援過程中，遇上手持危險新技術的神秘反派Safin；而在現實中，丹尼爾基克在完成《007：鬼影帝國》後宣布卸下占士邦的職務，但他之後再獲邀請回歸第25部占士邦電影，並第五度擔任007角色，但相信這是他最後一次成為007。

官方早前宣布《007：生死有時》將有新預告推出。（《007：生死有時》劇照）

曾經屢獲殊榮的人工智能軟件供應商「Largo.ai」日前聲稱在整理各項數據後，列出一份占士邦繼承人名單，該數據還分析了在只有英國演員及全球演員的情況下，結果會有甚麼不同。

數據分析指出，在只有英國演員的情況下，觀眾接受程度排頭三位的人選都獲超過九成的正面反應；而位列榜首的演員就是在《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）中飾演超人的亨利卡菲爾（Henry Cavill）。數據指出他會比丹尼爾基克的占士邦還要成功，而成功率更高達92.3%，其實有傳他一直是接替丹尼爾基克的最好人選。值得一提的是，亨利卡菲爾在2005年幾乎成為007，皆因當時他和丹尼爾基克是007的最後兩位人選，但這角色最後由後者奪得。

如果只計算英國演員，亨利卡菲爾將會是接棒007的最佳人選，艾迪斯艾巴及理察麥登兩位Marvel超級英雄則排第二及第三名。（《獵魔士》劇照）

至於全球演員方面，卻出現讓人頗為意外的預測，皆因在四年前曾婉拒擔任007的紐西蘭男星Karl Urban位居榜首，其分數還遠超亨利卡菲爾，正面評價率高達96.7%。緊隨其後的是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及「死亡射手」韋史密夫（Will Smith），兩人的正面評價率分別為93.9%及92.2%。全球演員首兩位的評價率比英國演員的榜首還要高，未知屆時片商會否考慮以其他國籍的人選擔任007。

「美國隊長」基斯伊雲斯雖然在全球演員排行榜只位列第二名，但正面評價率卻比亨利卡菲爾高。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

最有趣的是，雖然《007》監製Barbara Broccoli在今年年初表明007接任人一定不會是女性，但「Largo.ai」同時有分析全球女性演員接任的數據，而位居榜首的女演員的正面評價率還要比Karl Urban為高。她就是亨利卡維爾前女友、即是前MMA選手Gina Carano，至於排名第二及第三名的分別是《太空堡壘卡拉狄加》（Battlestar Galactica）女星Katee Sackhoff及「羅拉」安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。

現年38歲的Gina Carano在《The Mandalorian》中飾演Cara Dune。（《The Mandalorian》劇照）