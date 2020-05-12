【WandaVision】傳劇集完工趕及12月啟播　首兩集內容即遭外洩

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel劇集《WandaVision》，劇組在去年11月於阿特蘭大開機拍攝，可惜在今年3月受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，拍攝工作被迫暫停。然而，據知情人士近日透露，《WandaVision》的製作近乎完成，並指劇集能如期在12月啟播。 傳出劇集竣工消息後，隨即有自稱劇組的消息人士率先劇透劇集首兩集內容。

《WandaVision》由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演。（IMDb 圖片）

據《Murphys Multiverse》報導，《WandaVision》的初期製作已經完成，當中包括拍攝及部份後製工作，故相信《WandaVision》極有可能趕及12月上線。可是，該報導續指出，由於Marvel Studios經常需要重拍，故《WandaVision》的實際上線時間，仍然有機會改變。

Teyonah Parris（右）與伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼在去年7月出席聖地亞哥國際漫畫展。（Getty Images）

由於近日傳出《WandaVision》初期製作已經完成，隨即有自稱知情人士在網上流出劇集頭兩集的內容。劇透內容由4Chan公開，雖然未知道他的消息來源，但他會不時在其網上平台發布「獨家」內幕消息，而這次，他自稱參與了《WandaVision》第一至第三集的工作，並公開了劇集首兩集的故事內容。

幻視在《復仇者聯盟3》已經死去，究竟他是幻象還是真人呢？（《WandaVision》劇照）

點擊下圖即睇劇集首兩集的故事內容！

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雖然首兩集的故事「似層層」，但有網民表示，幻視的出場時間甚少，感覺非常不真實；也有網民表示，如果劇透屬實的話，變形俠醫與Hank Pym的客串相信會讓粉絲非常驚喜。