大雄的新恐龍｜渡邊直美完美Cosplay多啦A夢　IG曬「床上短片」

人氣動畫多啦A夢最新一集大電影《大雄的新恐龍》本月7日在日本上映，電影找來了木村拓哉（港配：馬俊偉）以及渡邊直美（港配：高海寧）配音，木村拓哉跟渡邊直美均有在IG大力宣傳，日前渡邊直美出席宣傳活動更打扮成人氣主角多啦A夢！

渡邊直美cosplay多啦A夢。（網上圖片）

渡邊直美着上多啦A夢款的連身裙，由頭到腳都悉心Cosplay，扎上春麗頭，以藍色髮髻加上小鈴鐺、頸上同樣有戴上鈴鐺、耳環則是豆沙包，Pat Pat位置都有加上紅點圓尾巴，的確似足多啦A夢。

渡邊直美在個人IG曬出一條床片。（影片擷圖）