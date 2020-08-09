大雄的新恐龍｜渡邊直美完美Cosplay多啦A夢　IG曬「床上短片」

撰文：沈洛嘉
最後更新日期：
人氣動畫多啦A夢最新一集大電影《大雄的新恐龍》本月7日在日本上映，電影找來了木村拓哉（港配：馬俊偉）以及渡邊直美（港配：高海寧）配音，木村拓哉跟渡邊直美均有在IG大力宣傳，日前渡邊直美出席宣傳活動更打扮成人氣主角多啦A夢！
渡邊直美cosplay多啦A夢。（網上圖片）
渡邊直美着上多啦A夢款的連身裙，由頭到腳都悉心Cosplay，扎上春麗頭，以藍色髮髻加上小鈴鐺、頸上同樣有戴上鈴鐺、耳環則是豆沙包，Pat Pat位置都有加上紅點圓尾巴，的確似足多啦A夢。
渡邊直美在個人IG曬出一條床片。（影片擷圖）
+7
+6
+5
在 Instagram 查看這則貼文
ドラえもんとドラえもんでドラえもんしました😂リールに飛ぶと全体見れます😂👍 今日は映画「ドラえもん のび太の新恐竜」 の舞台挨拶でした💙💙💙 ドラえもん役ではなく、ナタリー役です😂👍 昨日から大ヒット公開中🦖🦖🦖 あなたの大切な方とぜひ見てください🤗 Doraemon and Doraemon did Doraemon together😂 Today was the premiere greeting session for the movie "Doraemon Nobita no Shin Kyoryu"💙💙💙I play the role of Natalie, not Doraemon😂 It's in theaters since yesterday🦖🦖🦖 Please watch it with your special person🤗