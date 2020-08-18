龜梨和也與山下智久跟未成年少女飲酒　將影響《凶宅怪談》宣傳？

月初有日媒拍到日本男星山下智久，跟只得17歲的高中生模特兒愛子，在酒席後前後腳到酒店開房密會8小時才離開，此事爆出後山下智久形象大跌所屬經理人公司尊尼事務所決定雪藏山下智久作為懲戒。後來有消息指出龜梨和也同樣是席上客，惟眾人未知少女原來未成年，但同樣要「受罰」！

山下智久和龜梨和也本來原定要組成「龜與山P」限定組合。（官方圖片）

點擊下圖逐格睇愛子未P圖前後個樣：

+ 28 + 27 + 26

尊尼事務所對今次事件表示，山下智久與龜梨和也當日到達酒吧前，未成年少女早已在內，所以兩人認為酒吧應該有確認她們的年齡才會讓她們進內，山下智久和龜梨和也沒有特別注意她們有否飲酒，但的確有跟她們同枱。其後尊尼事務所都有強烈譴責兩人在新冠肺炎疫情期間仍外出相約飲酒，指責他們「沒有自覺、也欠缺責任心」。

龜梨和也今次事件後，未知會否對他主演的《凶宅怪談》有所影響。(《草莓之夜英雄傳》劇照)

龜梨和也被嚴厲警告外，公司亦有要求34歲的他透過書面形式來進行自我反省。事實上龜梨和也主演的電影《凶宅怪談》馬上就在28日上映，雖然尊尼事務所未有講明龜梨和也的懲戒會否跟山下智久一樣被雪藏，未知會否影響他出席宣傳新戲以其他接下來的工作。

《凶宅怪談》為龜梨和也首部主演的驚慄片。（影片擷圖）

日本凶宅藝人松原田螺7年前住進凶宅展開他的凶宅人生，更將他的可怕經歷以文字紀錄下來，推出小說《凶宅怪談》（事故物件怪談 恐い間取り）後大受好評。

電影《凶宅怪談》由龜梨和也主演，他飾演的山野先生是位不紅的藝人，他為了要得到上電視的機會，特意住進了曾發生殺人兇案的凶宅中，電影將會完整地呈現原著裡松原田螺的親身體驗，而且這套戲更是龜梨和也演藝生涯中首部驚慄片，將會在8月28日日本上映，現時未知會有甚麼改動或影響。