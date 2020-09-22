《紅VAN》宣布開劇集版　網民希望重現三大刪減情節

由陳果執導的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》是改編自Mr. Pizza所著的同名小說。由於當年小說在網上討論度極高，讓電影在籌備、拍攝，甚至之後的上映都備受矚目。然而電影在2014年4月公映後，觀眾的反應兩極化，有人喜歡導演添加的政治元素；但也有人認為電影版刪走了原著不少細節，而且劇情乏味，浪費了這演員陣容。

電影在宣布籌備一刻一直備受矚目。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》除了是因為改編自當年網上討論度極高的小說外，當時預告一句︰「大家不要再騙自己，說眼前一切正常，我認為，大家是時候停下來，面對我們見到的現實。」讓影迷萬分期待；而電影海報更印上一句「一夜之間，香港沒有了」，政治隱喻不言而喻。

電影是改編自Mr. Pizza所著的同名小說，而導演還添加了不少政治元素。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》海報）

先不討論故事劇情是好是壞，但當時電影的結尾疑似留有伏線，為續集鋪路。然而粉絲等了又等，一直都沒有續集的消息。當時導演曾稱如果電影票房過2,500萬收入就可以開拍續集，之後他由在電影上映翌年4月，接受《新浪娛樂》訪問時稱仍有計劃推出續集，更有指將在年底開拍。然而當時他解釋由於發生了雨傘運動，讓續集的劇本「跟社會有點脫節」，他表示需要想想如何修改劇本，最後他還補充稱電影續集的故事，或有機會不跟原著去寫劇本，可是至今一直沒有續集的新消息。

當年電影演員陣容確實讓人非常期待。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

網民最愛林雪演司機

電影由那夜凌晨旺角往大埔的紅色小巴開始，16名乘客與司機在通過獅子山隧道那刻後消失在原本的世界，之後一連串的神秘事件發生，小巴的乘客一個一個死亡。之後戴上防毒面具的神秘人出現，讓故事變得更詭異。原著小說的男、女主角阿池及Yuki分別由黃又南及文詠珊飾演；而在原著出現的眼鏡青年及阿信則結合成為一人，並由徐天佑飾演；而這個角色的空缺就讓劇組創造了一個全新的角色穆秀英，由惠英紅飾演。雖然惠英紅的角色是原創角色，但當時有不少影迷讚揚她的演出。除此之外，飾演小巴司機的林雪都非常搶鏡，可謂全片最出色的演員，更表示劇情版一定要有他。

電影最後只有林雪的司機角色獲得讚賞。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

消失的情節最可惜

雖然擁有一班出色的演員助陣，可是當時電影仍遭不少影迷批評，特別是當時電影只集中在單一場景，即他們在餐廳內所發生的事，之後只靠角色間的對白帶出緊張的氣氛。當中原著小說其中一個關鍵地方大埔舊墟公園都沒有在電影中出現，確實讓人大失所望。除此之外，電影版都刪去了不少劇情，當中包括廣福邨的故事、中年男子遭鬼上身、而潮童姦屍的部份由兩位變成一位。其中首先犧牲的「中大四子」故事更讓粉絲看得莫名其妙，而原著小說中的「油頭毒撚」，在電影版因不明原因自燃並在廚房內身亡，但在原著小說中，他的死亡過程更加恐怖，他是燒成火人，再直奔餐廳外燒死。

電影版修改了原著小說不少內容。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》上映6年後，在電影續集仍然未有消息的情況下，日前有報道稱《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇集版入圍「金馬創投」。雖然未知劇集版由誰執導及演出，但相信劇集版會比電影版涉獵更多原著的故事。

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》上映6年後，仍然沒有開拍續集的最新消息。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）