【麥路人】《男與女》萬梓良最大膽演出　孖鍾楚紅大戰關海山

黃慶勳執導、郭富城及楊千嬅及張達明等人主演的《麥路人》近日上映，戲中飾演痴情漢「等伯」的萬梓良盡顯影帝級演技，比幾位主角更搶鏡。近年已大幅減少幕前演出的他出名好戲，70年代尾加入影壇，演過不少經典角色，其中1983年電影《男與女》稱得上是他最大膽演出，與鍾楚紅及關海山上演一段血腥情慾關係。

《男與女》是萬梓良第二部大銀幕作品，即獲提名香港電影金像獎及金馬獎最佳男主角。（電影截圖）

「描寫一對香港過客的情與慾」，這是當年《男與女》海報上的宣傳句子，電影由蔡繼光執導及編劇，故事講述鍾楚紅由內地偷渡來港，未能投靠親戚而要流浪街頭，由於沒有身份證而沒法找工作，只好寄居在環境惡劣的木屋區，淪為一眾男工的洩慾工具來維持生活。萬梓良飾演回流香港的泰國華僑，是個拳撃好手，有日偶然認識了鍾楚紅，二人互相解救過對方而成為朋友。

萬梓良在《麥路人》演技大爆發

+ 7 + 7 + 7

戲中鍾楚紅由內地偷渡來港，寄居在朋友的木屋，出賣肉體來換取溫飽。（電影截圖）

鍾楚紅後來下嫁年紀老邁的關海山，除了改善生活環境，亦一心想替對方生仔以取得香港身分證。雖已成人妻，鍾楚紅仍與萬梓良暗交，更帶對方回家偷情。後來鍾楚紅懷孕，萬梓良答應她贏得拳賽後去美國私奔，可是鍾楚紅不慎流產，被關海山禁錮在家並施暴，輸了拳賽的萬梓良趕到將他重傷並救走鍾楚紅，沒身分證的鍾楚紅未能到醫院就醫，二人絕望地倒在馬路上。

戲中萬梓良與鍾楚紅是一對苦命鴛鴦。（電影截圖）

更多《男與女》精彩場面

+ 13 + 13 + 13

《男與女》是個探討道德、兩性平等及身分問題的故事，可是觀眾焦點落在鍾楚紅與關海山及萬梓良的情慾場面，貴為玉女的鍾楚紅半裸上陣，連兩位男角都豁出去演，尤其萬梓良裸露比鍾楚紅更多，當年都算轟動。撇除情慾場面，男與女呈現80年代初的香港真實面貌，新移民來港後所面對的身分問題、木屋區的獨特文化、低下階層的困境，在80年代動作片、喜劇充斥的港產片界，帶來一股衝擊，難怪可收穫640多萬票房。