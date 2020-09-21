【殘影空間】鄧麗欣用潛意識空間緝兇　締造香港版《潛行凶間》

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由新加坡導演陳志文執導的《殘影空間》，演員找來香港電影金像班底參演，當中包括鄧麗欣、謝君豪、姜皓文、袁富華、蔡瀚億及余香凝等，戲中講述鄧麗欣進入他人潛意識空間，讓人聯想到《TENET天能》導演基斯杜化路蘭的《潛行凶間》（Inception），確實讓人非常期待。

鄧麗欣能進入他人潛意識空間，她希望透過此追兇真兇。（《殘影空間》先導預告擷圖）

《殘影空間》早前公布了先導預告，而先導海報也在今天正式曝光。從先導預告可以見到，電影以暗淡色調及沉重音樂，配上幾宗命案的案發現場，當中包括凌文龍以針線縫紉人皮及余香凝被浸在浴缸及宛如邪教聚會的場面等，血腥詭異共冶一爐，讓人不寒而慄。

《殘影空間》的先導預告有不少血腥詭異場景，讓人不寒而慄。（《殘影空間》先導預告擷圖）

當中飾演法醫精神科醫生的鄧麗欣在戲中提到「幫幫我，帶我找真正的妳」暗示她於戲中有進入他人潛意識空間的能力，並藉此追兇，誓要把幾宗命案的幕後操縱者逮捕。

除此之外，在先導預告見到，飾演精神科醫生的謝君豪問鄧麗欣「人性本身是善，還是惡？」，及後斷言「人是自私的，愈是邪惡的人，便愈想扮好人」，帶出戲中各角色的陰暗面；而從先導海報都可以見到鄧麗欣在光與影中間一臉錯愕，而海報上的戲名亦有近半刻意抹掉，跟戲中的善惡概念不謀而合。

凌文龍以針線縫紉人皮，非常可怕。（《殘影空間》先導預告擷圖）

官方今日公布《殘影空間》的先導海報。

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