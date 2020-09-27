花樣年華20年｜張曼玉一場喊戲挑戰自己　王家衛收貨都要求再喊過

在2000年上映的《花樣年華》（In the Mood for Love），由王家衛導演執導，張曼玉、梁朝偉主演。蘇麗珍與周慕雲一段愛與復仇的故事、二人曖昧的關係令影迷沉醉。 原來其中一場喊戲，飾演蘇麗珍的張曼玉原本想以另一種方式表達她的悲傷，但結果卻不如她所想，考起了這位影后。

在2000年上映的《花樣年華》（In the Mood for Love），由王家衛導演執導，張曼玉、梁朝偉主演。（ 電影《花樣年華》）

《花樣年華》今年踏入20周年，這部經典是不少影迷心中的佳作，很多人都會想一探電影裡的細節，2046號房的秘密？看看被刪減的片段，同時也會想了解電影的製作特輯，演員們拍攝時的感受。

王家衛出名高要求，但原來有場戲導演收貨，但張曼玉就要求想再試，再拍另一鏡頭。(《花樣年華》預告截圖)

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張曼玉其實想以另一方式拍那場喊戲



王家衛導演出名高要求，拍戲時不喜歡跟著劇本走，給演員很大發揮空間，但也可能會令演員不知所措，摸不清導演想要些什麼。

王家衛曾在特輯中分享拍攝時的點滴，他指出在電影末段那一晚的最後一個鏡頭其實自己已收貨，他都已經叫張曼玉可以收工，但想不到她卻想繼續試。

《花樣年華》的DVD除了有電影的正片部分，更輯錄了其製作特輯，（《花樣年華》劇照）

影后考起自己



張曼玉當時跟導演說，「可不可以再拍一個鏡頭呢？」導演問她想要拍一個怎樣的鏡頭？原來張曼玉當時想在那場戲，嘗試拍一個版本是哭的時候是沒有表情的，眼淚快要流出來的感覺。

在《花樣年華》之前，王家衛與梁朝偉拍過《春光乍洩》，導演表示他希望偉仔在《花樣年華》能演出一個較成熟的角色。（微博圖片）

張曼玉在特輯中表示，「我自己都試過有時可能是很痛苦或什麼的，哭不一定是很大聲，而是那種呆呆的，但眼淚不停滴，停不下來那樣拼命的滴，不知道為什麼又有（眼淚）？整個人都攤在那裡不停哭。」張曼玉跟導演說想試試看，在拍戲時能不能做到這一點，但最終張曼玉做不到，「原來是演不出來的，這些真的是要很痛苦才行的。」

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《花樣年華》一拍15個月

《花樣年華》的拍攝時間很長，一拍就是15個月了，張曼玉都坦言拍攝冗長的確是很辛苦的，但她看到電影的最終版本就覺得，當時如果不是花了這麼多的時間去做這部戲，她是不能與蘇麗珍融成一體。

張曼玉表示後來她都不會想太多，一穿起旗袍她的手就會這樣放，走路也有蘇麗珍的姿態，舉手投足才能這樣自然。

張曼玉坦言拍攝15個月的時間，過程的確是很辛苦。（《花樣年華》劇照）

「對我來說，這些才是擺得落棺材」



張曼玉在特輯中表示她覺得自己成熟了，「我認為有些事情演員是應該做的，以前我可能會認為『不行啊，拍一部戲都這樣長時間，我怎樣能拍12部戲？我一年怎麼去賺我的錢呢？』，但現在我覺得電影是一樣東西，電影是永遠的，你15個月的痛苦是不代表什麼的，因為50年後那些人可能還在看，還會說90年代，2000年的時候，有人拍了這樣的一部戲。對我來說，這些才是擺得落棺材（可以名流後世），但錢就不能。」