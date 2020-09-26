花樣年華20年｜張叔平出動私伙布料　訂製21件旗袍盡訴蘇麗珍心聲

由王家衛執導，梁朝偉及張曼玉主演的經典之作《花樣年華》，今年正好踏入20周年。但周慕雲與蘇麗珍的曖昧愛情故事依然讓人意猶未盡，張曼玉在片中換過不同的旗袍，全都由電影的服裝及美術指導張叔平親自設計，超過20套的淡色、暗沉、鮮艷、班爛、不同圖案的旗袍形成強烈對比，反映着蘇麗珍的不同心路歷程，絕對是電影的一大重點。

由王家衛執導的《花樣年華》今年踏入20周年。（劇照）

無論是否時裝，還是服裝愛好者，相信在看《花樣年華》時，都會有留意蘇麗珍不斷轉換的旗袍，不同條紋、搶眼的印花、鮮豔以至暗淡的顏色，款式真的是包羅萬有。

張叔平出動私伙絕版布

《花樣年華》的旗袍由張叔平親手設計，而布料更是他的私人珍藏，很多特別質料和花紋的布都已絕版。而所有旗袍都由現年86歲的梁朗光旗袍師傅製作，師傅曾在訪問中透露他當年為張曼玉製作了26襲旗袍，獲得很多人讚賞。他更跟劇組一起拍戲，在片場為張曼玉試身做衫，一起食飯盒，自《花樣年華》後他更主攻旗袍。

《花樣年華》的旗袍由張叔平親手設計，布料是他的私人珍藏，由現年86歲的梁朗光旗袍師傅製作。（《花樣年華》劇照）

花一年時間30萬製作旗袍

《花樣年華》的色調、畫面都有自己的一套質感，據知張叔平當年有花窗簾、花旗袍、色彩斑斕、暖色和冷色、條紋等不同圖案的布料，突顯出蘇麗珍的美態和性格，隨著她與丈夫、周慕雲的關係的轉變，她的心情全都反映在那些旗袍上。

電影的官方說法是張叔平為《花樣年華》的張曼玉度身訂做了23套旗袍，但最終在電影裡亮相的卻只有21套，原因是穿着其中兩套造型的片段被刪剪了。

官方的說法張叔平為《花樣年華》的張曼玉度身訂做了23套旗袍，但最終在電影裡亮相的卻只有21套。（《花樣年華》劇照）

《花樣年華》的旗袍製作，耗時超過一年，價值總共30多萬港元，有影迷更指這其實是一部「旗袍電影」。的確如果導演是以鏡頭去表達故事，張叔平在《花樣年華》的「語言」就是蘇麗珍的旗袍。

在電影一開場飾演蘇麗珍的張曼玉，穿起了第一套藍色底紅花綠葉的旗袍，在電影四場戲都穿過，是曝光度很高的服裝。

旗袍色調已在講故事

隨著周慕雲與蘇麗珍關係上的轉變，由遇上、認識、曖昧等不同階段，蘇麗珍也會穿起不同的旗袍，有時候在同一場景，觀眾可能要透過蘇麗珍穿了不同款式的旗袍，才察覺已經過了好一段時間。

周慕雲與蘇麗珍坐在的士上的一場戲，蘇麗珍穿了藍色花邊，綠黃黑色格仔款式的旗袍，高貴大方。例如在丈夫在外公幹，蘇麗珍孤獨的心情也反映在暗沉的旗袍上。但當準備去接剛從日本出差回來的老公飛機時，她就穿上一套顏色很特別，迷彩式的旗袍，表達她雀躍的心情。

準備接老公機的蘇麗珍，穿起了很鮮艷迷彩式的旗袍。（影片截圖）

當然蘇麗珍後來發現丈夫出軌，與對方攤牌；還小說給周慕雲之時；在2046房間，她都換過了很多不同的旗袍，張叔平曾指電影採用了許多顏色濃烈的質感，加上蘇麗珍的衣著，其實是一場視覺實驗，也襯托出女主角的心情，她與周慕雲的曖昧關係。

點撃即睇蘇麗珍旗袍造型：