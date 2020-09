花樣年華20年｜細數5大電影秘聞　周慕雲老友炳哥原來係幕後人員

王家衛導演的經典作品《花樣年華》(In the Mood for Love),今年踏入20周年,事隔多年影迷仍然沉醉在蘇麗珍與周慕雲的愛情故事。 電影中除了張曼玉一套套華麗搶眼的旗袍吸引、導演拍攝的獨特角度和手法、其中一個關鍵角色的背景,其實都相當有趣,不如就趁現在看看以下5個《花樣年華》的秘聞。

由王家衛執導、杜可風及李屏賓任攝影的《花樣年華》,電影由張曼玉和梁朝偉主演。(劇照)

關鍵的角色是幕後工作人員

《花樣年華》是王家衛導演的其中一部經典,在美術指導張叔平,加上杜可風與李屏賓兩位攝影大師的合作下,訴說蘇麗珍(張曼玉 飾)與周慕雲(梁朝偉 飾)之間既浪漫又傷感的愛情故事。

電影其中一個關鍵的角色「阿炳」,是周慕雲的同事,雖然只是配角,但他曾向周慕雲道破她妻子出軌事實,與男女主角都有重要的對話。

電影其中一個關鍵的角色「阿炳」,是周慕雲的同事。(網上圖片)

原來飾演「阿炳」這角色的是《花樣年華》幕後的道具組的員工,名叫蕭炳林。他與王家衛一直有合作,早在80年代便從事電影道具的工作。

據知現在已離開道具這老本行,他曾在幕前客串過兩次,但後來不太感到興趣就退出了。有指他當時是因為說話的方式很有庶民色彩,加上外形有着60年代氣息,所以吸引了王家衛導演的注意,最後讓他客串阿炳一角。

《花樣年華》另一個最吸引大家目光的,一定是蘇麗珍身上的多套旗袍。( 電影《花樣年華》)

張曼玉每日要用5個鐘完成造型

《花樣年華》另一個最吸引大家目光的,一定是蘇麗珍身上的多套旗袍,在正片中出場的21套旗袍,原來全部都是由張叔平親手設計,布料是他的私人珍藏,由現年86歲的梁朗光旗袍師傅製作。師傅當年更在片場為張曼玉試身做衫,一起食飯盒。據知張曼玉每天都要5個小時才能完成片中的造型,包括服裝、化妝以及髮型。

夏永康公開罕見劇照

還有一個大家未必知道的秘密,就與王家衛的御用攝影師夏永康有關。夏永康與張曼玉在2000年的電影《花樣年華》中首次合作,夏永康負責影劇照,多年來二人已經成為默契搭檔。張曼玉曾在節目中表示:「我不知道是我們的緣分,還是什麼,從很早之前,我有什麼要求,他都會幫我,然後久了之後,我也會幫他,我們這邊是一個一有事就會打給大家的人,二十年了。」夏永康更曾在節目上分享兩張《花樣年華》中被刪減戲份的劇照,非常珍貴。

開機日照曝光 梁朝偉與張曼玉大牌檔開餐

王家衛導演之前曾在微博上載一張珍藏,揭秘《花樣年華》開機日拍下的照片,更留言指「花樣年華首映二十周年 #獻出一張導演珍藏開機日照片。時光荏苒,不變花樣年華。Are you going out tonight?」相中可見梁朝偉及張曼玉穿著戲中服飾,在大牌檔吃飯。

第五個《花樣年華》的秘聞是關於《花樣年華》的拍攝角度和構圖的美學,如果觀眾有細心留意,不難發現片中有不少「框中框」的畫面,例如電影有用窗框、門框、窗框去營造感覺,將主角放到這些框框之中。蘇麗珍出場時,攝影角度都有刻意把門框都拍進畫面,這也暗示了她與周慕雲之後在感情上的爭扎,在世俗和道德的枷鎖下,如何面對二人的情感。

那條狹窄的樓梯也是經常出現的場景,男女主角在走廊和門口首次相遇,狹小的空間也重複點出了他們的壓抑。