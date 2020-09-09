張繼聰電鬈髮同囡囡一樣髮型　父母直髮都生下鬈髮BB原因係……

近日兩孩之父的張繼聰在instagram上大「曬」自己與女兒張靖（Kartina）一樣的新鬈髮造型，張繼聰更表示自己也十分滿意這個新髮型！不過鬈髮要長得好看也是一種運氣，而導致小朋友鬈髮最主要的成因便是基因。

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父母直髮仍有機會生出鬈髮寶寶

既然基因是決定小朋友的頭髮是否捲曲，為甚麼有些父母都是直髮，但仍然能生出一個鬈髮寶寶？原因是與家族有關，只要父母家族中有一點捲曲的基因時，下一代就有機會出現天然鬈髮的情況，而且捲曲的基因比直髮基因更為強大，即更容易遺傳，鬈髮的基因具有85%-95%的遺傳率，如果父母一方為直髮，另一方為鬈髮，小朋友在遺傳了兩種類型的基因的情況下，如果主導的鬈髮基因勝過直髮基因，小朋友便會有捲曲的頭髮。

鬈髮亦有不同的種類，有些捲曲程度誇張，有些更會十分毛燥，幸運的便會有着一頭柔順又帶點外國風情的鬈髮，視乎小朋友的毛囊結構與頭髮蛋白質結構而定，而圈中不少星二代都有着另人羨慕的天然鬈髮，一起來看看！

天生鬈髮的星二代

謝安琪和張繼聰的一對仔女都有一頭天生的鬈髮，不過哥哥張瞻長大後鬈髮的情況變得不太明顯，反而妹妹張靖（Kartina）就有一頭鬈髮，非常可愛。

鄭希怡女兒

鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸以一頭天生的鬈髮出名，梁浸浸的自然大鬈髮配上淺啡色髮色，隨着梁浸浸漸漸長大，這把卷曲的長髮更添幾分少女味，連大人都羨慕！

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羅敏莊女兒

羅敏莊和陳國邦女兒陳禛亦以一頭天生的鬈髮出名，和梁浸浸不同，陳禛的鬈髮是非常「誇張」的短鬈髮，相信是遺傳媽媽羅敏莊的頭髮！

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