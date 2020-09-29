叱吒風雲｜周杰倫昆凌夫妻搭檔做車手　粉絲最期待周董自編主題曲

熱血勵志賽車電影《叱吒風雲》由周杰倫監製，昆淩、曹佑寧、范逸臣主演，今次昆淩跟周杰倫夫妻檔上場，更是周杰倫繼《頭文字D》後再度拍攝有關賽車的電影，不過今次就由老婆昆淩接捧做天才女車手！

昆淩接捧周杰倫做天才女車手！（電影劇照）

《叱吒風雲》於2018年開拍，籌備歷時6年，故事講到只愛玩遊戲的宅男曹佑寧為了天才女車手女神呂莉莉（昆淩 飾），挑戰從未接觸過的方程式賽車，卻被車王李一飛（范逸臣 飾）睇低，因他毫無賽道經驗，但竟然不被看好的他有意想不到的出色表現，三人更會組成全新車隊，或有機會再登巔峰叱吒風雲。

戲中講到宅男曹佑寧都有做賽車手的天份。（電影劇照）

本來賽車題材有着非常強的競技精神，也無時無刻激勵著各人，為了簡單的賽車夢，即便夢想再渺小都要努力堅持，對於觀眾來說是一種鼓舞，同時監製周杰倫、劉畊宏、王俊凱、李玉璽、孫協志、柯有倫也會重磅客串，此外周杰倫更會親自幫電影編寫同名主題曲《叱吒風雲》，不少粉絲都表示十分期待聽周杰倫的新歌。有網民猜測《叱吒風雲》其實是自周杰倫拍完《頭文字D》未有放下賽車的心，同樣愛車的他，據知名下擁有超過14部名車，當中最出名的莫過於「蝙蝠戰車」，不過今次他卻將賽車手的角色轉到昆凌身上，相信無疑是為了出心出力支持老婆的工作。

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