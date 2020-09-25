「貓女」安妮夏菲維生B後身材走樣　網民：大髀粗咗成個圈

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美國女演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）多年來拍出不少代表作，《走佬俏公主》、《斷背山》、《穿Prada的惡魔》、《孤星淚》、《星際啟示錄》等等，當中最令人印象深刻必定是在《蝙蝠俠—夜神起義》中演出「貓女」一角，集身材、美貌、演技於一身。現年37歲的安妮夏菲維已為人母，育有兩個寶寶的她，近日竟被粉絲拍到她身材大走樣。

安妮夏菲維出演的「貓女」一角同樣極之經典。（電影劇照）

安妮夏菲維2016年生下大仔Jonathan Shulman，當時她更為了Jonathan推掉很多電影邀請，期間拍過《盜海豪情：8美千嬌》、《圓美大盜》等戲，再到了2019年生下細仔Myles，其後更加難見她出席公開場合。不過影迷接下來可在Netflix原創電影《The Last Thing He Wanted》以及明年上映的《The Witches》中可以看到安妮夏菲維的身影。

安妮夏菲維出名樣靚身材好。（Getty Images）

近日有粉絲在紐約街頭野生捕獲安妮夏菲維，有指她的身材大走樣，嚇倒網民，在她穿上長牛仔褲的圖片中，見到她的大腿似乎長肉了，而在另一組圖片中，穿上黑色短褲的她露出雙腿，身型看似圓潤不少，大腿也比以往粗壯。

但在考慮在安妮夏菲維已是兩個小孩的媽媽，她又會將重心放在家庭上，而且最近受新冠肺炎疫情影響的關係，全球人民都需安坐家中，減少外出，長肉也十分正常，更有網民講到安妮夏菲維現時的體態十分健康，不應對明星過於苛刻。

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