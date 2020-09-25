吳彥祖新戲《限期破案》改名《除暴》　「咬死不放，追凶到底」

電影《限期破案》由吳彥祖（Daniel）、王千源、衛詩雅（Michelle）、春夏等人主演，《限期破案》於去年初煞科，兼發布了概念海報，電影取材自真實案件的故事背景。昨日（24日）電影方在微博上宣布將《限期破案》更名為《除暴》，更寫下一句「咬死不放，追凶到底。」電影將於2020年11月上映。

去年初官方公開了《限期破案》的概念海報。（電影海報）

當出了戲名改為《除暴》的消息後，有不少網民有無限聯想，指電影方可能想食住個勢，貼緊社會話題來吸引客源，但似乎引起不少人反感，直言「做多咗啦！」

昨日（24日）官方宣布將《限期破案》正式改名做《除暴》。（網上擷圖）

《除暴》講述在上世紀90年代，刑警鐘誠（王千源 飾）受命追捕悍匪集團「老鷹幫」。這群悍匪犯下驚天連環劫案，訓練有素且紀律嚴明，首領張隼（吳彥祖 飾）更屢次惡意挑釁，矛頭直指鐘誠。為了將「老鷹幫」緝拿歸案，鐘誠帶領刑警小隊咬死不放，誓與惡勢力鬥爭到底。數年間，警匪之間上演了一次又一次的緊張刺激較量，而悍匪在愈加猖獗之際，警方亦步步逼近，展開一場殊死對決。

講到張隼手中握有大量的槍支彈藥，劇組當時一共使用了道具槍48支、空包彈6243發、爆破反應彈4312顆，為求拍出真實場面！（電影劇照）

另外，早前在拍攝期間有網民意外拍到謝霆峰都有現身片場，在廣東江門搭檔吳彥祖，不過在演員名單上一直未見有謝霆鋒的名字出現，很有機會只是趁空檔客串一下，未知他將會以怎樣的角色現身。