莉寶韋遜激減50磅後有著落　IG大曬細11歲富豪男友親密合照

荷里活女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）多年來一直保持大碼身型，更曾在拍攝《辣妹合唱團》時，被監製禁止在拍戲期間減肥，合約上寫明要求她保持體重，而她亦因為自己的身型、搞笑的形象獲得不少演出機會。莉寶韋遜早前突然爆出自己在2019年初開始減肥，至今過去大半年終見成效，她更在7月時破天荒於個人Instagram分享激罕比堅尼照，表示開始至今已減去將近50磅，究竟因咩原來令到以身型有名的大碼女星的起心肝減肥呢？

莉寶韋遜一向以大碼身型有名。（電影劇照）

謎底終於解開，只能夠說愛情的力量認真強大！事關莉寶韋遜昨日（25日）在IG分享跟靚仔有米男友Jacob Busch的合照，正正式式跟大家分享喜悅，相中包括海倫美雲（Helen Mirren）和姬蒂碧金素爾（Kate Beckinsale），而莉寶韋遜身旁的正是Jacob Busch，眾人齊齊搭直升機去參加Albert親王的私人晚宴。

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最左方正是莉寶韋遜的29歲有米男友Jacob Busch。（Rebel Wilson IG）

據知40歲的莉寶韋遜跟29歲的Jacob Busch於去年經朋友介紹認識，Jacob Busch出身於有錢家族，估計個人身家超過1億美金（約港幣7.8億）。根據2016《福布斯》顯示，Busch家族被列為美國16大富豪，家族從事啤酒生意，Jacob Busch家族所創立的品牌正是眾所周知的百威啤酒。

而在2017年，Jacob Busch更跟好友Carlo Mondavi和Elliott Taylor推出了自己的啤酒，名為Sons Beer。

Jacob Busch更跟好友Carlo Mondavi和Elliott Taylor推出了自己的品牌啤酒。（Jacob Busch IG）

雖然莉寶韋遜跟Jacob Busch兩人相差11歲，但有指Jacob Busch大隻得來對莉寶韋遜非常紳士且極為照顧。據相關人士透露：「Jacob很注重健康，積極鼓勵莉寶韋遜變得更健康，而莉寶韋遜更有打算帶男友出席紅地氈等活動，正式向外界公開兩人關係。」

莉寶韋遜含情脈脈地望着小11歲男友Jacob Busch。（Rebel Wilson IG）

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睇到Jacob Busch的IG就會得知他是個非常好動的企業家，並不是個大悶蛋。攀岩、下海、滑雪、關注保育、照顧兒童都是他所關心且會行動去做的事，看到以上照片就知道Jacob Busch同樣熱愛健身、保持極fit身型和健康，相信他在莉寶韋遜的減肥路上最具影響力。

另外，再看兩人的合照時，雖發現莉寶韋遜被拍到正含情脈脈地望着鮮肉男友，其實Jacob Busch一樣sweet，在自己的IG限時動態上傳兩人合照，寫下「C’est bon」（非常好）和加心心，大曬恩愛！

Jacob Busch都有在個人IG上大曬恩愛。（Jacob Busch IG）

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