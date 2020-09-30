神棄之地｜羅拔柏迪臣自創浮誇口音　為呢場戲摔倒30次

由湯賀蘭、施巴斯坦史丹及羅拔柏迪臣主演的《神棄之地》（The Devil All the Time）早前已在Netflix上線，最近羅拔柏迪臣與導演Antonio Campos一起在線上宣傳這部新作，為了這角色羅拔柏迪臣大爆用了獨門方法苦練美國口音，有場戲他更狠狠地摔了30次。

陰險的牧師（羅拔柏迪臣 飾）。（影片截圖）

《神棄之地》改編自美國作家Donald Ray Pollock的首本同名小說，以他的童年生活城鎮，在美國南方的Knockemstiff為故事背景，電影劇情沉重，上架後評價一般。但當中最令觀眾留意的一點，可能就是羅拔柏迪臣超浮誇的美國南方口音，更引起一番熱議。

據知是羅拔柏迪臣在看完《神棄之地》的劇本之後，已經鎖定自己要演牧師這角色，導演Antonio也準備了學習南方口音的課程給演員們參加，但唯獨羅拔柏迪臣一直都缺席不上堂。

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原來羅拔柏迪臣當時已決定不跟導演和劇組那一套，他要秘密練功，連導演都是等電影開拍那一刻，才在片場首次聽到羅拔柏迪臣那把尖銳兼誇張的特殊口音。

羅拔柏迪臣在片段中透露，他自創的一套練習口音的方法是在城市亂逛，「我一邊自言自語，一邊用手提電話錄下來。我很喜歡那些特別滑稽的發音，我跟朋友說，我就是想這樣演，有點無厘頭，但我覺得很適合。」

羅拔柏迪臣透露，他自創的一套練習口音的方法。（影片截圖）

而當中在羅拔柏迪臣要與湯賀蘭決戰的那場戲，羅拔柏迪臣被對方槍擊後整個向後跌。羅拔柏迪臣就提到有些人看滑板的影片是想學習，但他笑指自己是那種愛看人家狠摔在地上的人，而他也想做這樣的演員。

羅拔柏迪臣表示他不怕在拍攝時會可能造成些損傷，「摔到長椅後面這場戲，我大約摔了30次，幸好當時穿了增肥裝，有個大肚腩真好，可以用來當緩衝的墊。」