神棄之地影評｜故事太平淡成敗筆　有湯賀蘭、羅拔柏迪臣都救唔返

由「蜘蛛俠」湯賀蘭、「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣，及曾飾演變種部隊成員Zeitgeist的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）等，集合DC及Marvel多位超級英雄主演的《神棄之地》（The Devil All the Time）上星期在Netflix上線。雖然電影集合多位出色演員，但奈何導演「捉到鹿唔識脫角」，劇情流於平淡，浪費了一眾好演員。

《神棄之地》有多位出色的演員助陣，可惜電影故事流於平淡，四段故事點到即止。（《神棄之地》劇照）

《神棄之地》改編自美國作家Donald Ray Pollock的同名小說，電影透過四段故事，當中包括退伍軍人以血祭求上帝拯救愛妻、狂熱牧師透過表演死人復活榮耀上帝、透過「藝術」殺戮的夫妻檔殺手及以暴易暴的年輕青年，刻畫人性的陰暗面。可惜導演「捉到鹿唔識脫角」，四個故事流於平淡，僅用血腥及暴力色情包裝，浪費了一眾好戲之人。

《神棄之地》充滿暴力及血腥畫面。（《神棄之地》劇照）

《神棄之地》以比爾史柯斯嘉飾演的Willard Russell展開，他在二戰時於所羅門群島服役，曾在當地見到同袍遭日軍活剝人皮，並釘在十字架上等死。當時Willard Russell決定開槍殺死同袍，從而減輕他的痛苦，而這段悲慘的經歷一直伴隨他到戰爭完結。

經歷過戰爭洗禮的Willard Russell回到家鄉，被母親要求出席宗教活動。他當時沒有非常投入，只是母親希望介紹女朋友給他，而故事發展到後期，妻子被病魔纏身，他卻轉求上帝的憐憫，並不惜殺死兒子Arvin Russell的愛犬，當作祭品奉獻給上帝。

Willard Russell妻子Charlotte Russell，是由美旦女星Haley Bennett主演。因為Charlotte患病，導致Willard Russell希望透過活祭救活妻子（《神棄之地》劇照）

+ 7 + 7 + 7

相信影迷都會猜想到故事的發展，在妻子離世後，陷入崩潰的丈夫在十字架旁自殺，留下兒子一人，而比爾史柯斯嘉的精彩演出亦告一段落，確實讓觀眾非常惋惜。如果這作品以迷你劇形式播映，相信導演可以有更多時間鋪排這四個故事，而非在這約2.5小時內水過鴨背。即使演員有超水準的發揮，都難以拯救這空洞的故事。

湯賀蘭在戲中飾演Arvin Russell，他以爆易爆的手法是從他父親。（《神棄之地》劇照）

其實演員的演出確實為電影挽回了許多分數，除了早段有比爾史柯斯嘉及Harry Melling的精彩演出外，之後飾演下流牧師的羅拔柏迪臣也讓觀眾眼前一亮，許多網民都大讚他捉摸到當時美國南部英文的發音神髓，但其實他出場的時間不同，發揮也有限，但也算是電影另一亮點。除此之外，卸下蜘蛛俠戰袍的湯賀蘭都獲得許多讚賞。雖然這場「蜘蛛俠」與「蝙蝠俠」的對決，最終由前者取勝，但兩人的演出確實非常出色。

羅拔柏迪臣飾演下流牧師，透過神的「說話」而獲得好處。（《神棄之地》劇照）

最後電影另一亮點就是夫妻檔殺手的全裸演出，戲中飾演妻子Sandy Henderson的是「貓王」皮禮士利的外孫女萊莉基奧（Riley Keough）。在這部非常平淡的電影中，萊莉基奧突如其來的全裸演出確實是觀眾的及時精神食糧。難怪當時也有部份外國網民笑稱，除了萊莉基奧全裸演出是亮點外，連積遜格爾（Jason Clarke）的全裸演出都獲得「好評」。

積遜格爾及萊莉基奧在戲中都有全裸演出，影迷笑指是電影亮點之一。（《神棄之地》劇照）