神棄之地｜蜘蛛俠大戰新蝙蝠俠　羅拔柏迪臣做陰險牧師加害湯賀蘭

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湯賀蘭（Tom Holland）在Marvel電影宇宙演蜘蛛俠，大情大性兼活潑的形象俘虜不少粉絲的心。最近他在Netflix新戲《神棄之地》（The Devil All the Time）就挑戰新戲路被黑化，更與DC的新一代蝙蝠俠羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）擔正主演，日前公開預告已讓影迷相當期待。

Netflix新戲《神棄之地》最近公開新預告。（《神棄之地》劇照）

Netflix最近公布《神棄之地》最新預告，可見電影陣容相當吸引，集結了湯賀蘭、羅拔柏迪臣、施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、Riley Keough、Jason Clarke、《小丑回魂》Bill Skarsgård、《小婦人》四姊妹之一的Eliza Scanlen等人。

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電影的背景設定在二戰至60年代，講述湯賀蘭主演的年輕男孩「Arvin Russell」居住在美國俄亥俄州偏遠的小鎮，他努力對抗着威脅他與家人的邪惡勢力，包括陰險的牧師（羅拔柏迪臣　飾）、人格扭曲的夫婦（Riley Keough及Jason Clarke　飾）、貪腐狡詐的警長（施巴斯坦史丹　飾）。

新作將於9月 16日上架。（《神棄之地》海報）

電影《神棄之地》故事黑暗充滿懸疑驚慄的氣氛，由Antonio Campos執導，改編自 Paulo Campos 的得獎小說《The Devil All the Time》，今次更是湯賀蘭與羅拔柏迪臣繼2016年的《The Lost City of Z》再合作，預計新作將於9月 16日上架。

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