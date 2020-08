神棄之地｜蜘蛛俠大戰新蝙蝠俠　羅拔柏迪臣做陰險牧師加害湯賀蘭

湯賀蘭(Tom Holland)在Marvel電影宇宙演蜘蛛俠,大情大性兼活潑的形象俘虜不少粉絲的心。最近他在Netflix新戲《神棄之地》(The Devil All the Time)就挑戰新戲路被黑化,更與DC的新一代蝙蝠俠羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)擔正主演,日前公開預告已讓影迷相當期待。

Netflix新戲《神棄之地》最近公開新預告。(《神棄之地》劇照)

Netflix最近公布《神棄之地》最新預告,可見電影陣容相當吸引,集結了湯賀蘭、羅拔柏迪臣、施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)、Riley Keough、Jason Clarke、《小丑回魂》Bill Skarsgård、《小婦人》四姊妹之一的Eliza Scanlen等人。

+ 7 + 6 + 5

電影的背景設定在二戰至60年代,講述湯賀蘭主演的年輕男孩「Arvin Russell」居住在美國俄亥俄州偏遠的小鎮,他努力對抗着威脅他與家人的邪惡勢力,包括陰險的牧師(羅拔柏迪臣 飾)、人格扭曲的夫婦(Riley Keough及Jason Clarke 飾)、貪腐狡詐的警長(施巴斯坦史丹 飾)。

新作將於9月 16日上架。(《神棄之地》海報)

電影《神棄之地》故事黑暗充滿懸疑驚慄的氣氛,由Antonio Campos執導,改編自 Paulo Campos 的得獎小說《The Devil All the Time》,今次更是湯賀蘭與羅拔柏迪臣繼2016年的《The Lost City of Z》再合作,預計新作將於9月 16日上架。