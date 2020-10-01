《教父》製作過程獲哥普拉御准開拍　積佳蘭賀與奧斯卡依撒將擔正

由法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）執導；馬龍白蘭度及阿爾柏仙奴主演的《教父》（The Godfather）在1972年上映時大獲好評。電影除了為馬龍白蘭度奪得奧斯卡影帝寶座外，還為導演哥普拉贏得奧斯卡最佳改編劇本獎。據了解，荷里活一直有意開拍一部關於製作《教父》時的電影，如今主角人選終於有定案。

《教父》為導演哥普拉贏得奧斯卡最佳改編劇本獎，更讓馬龍白蘭度贏得奧斯卡影帝寶座。（IMDb 圖片）

這部關於製作《教父》時的電影名為《Francis And The Godfather》，以導演籌備及拍攝《教父》時的故事為主題。《星球大戰》男星奧斯卡依撒 （Oscar Isaac）、及在Marvel電影宇宙中飾演「神秘客」的積佳蘭賀，將分別飾演導演哥普拉及監製Robert Evans；至於這部電影將由奧斯卡最佳導演Barry Levinson執導。

積佳蘭賀將飾演《教父》監製Robert Evan。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報導，《Francis And The Godfather》已獲得導演哥普拉批准：「任何由Barry Levinson執導的電影，將會非常有趣及有價值。」原來當年哥普拉在製作《教父》時遇上不少難關，還差點讓電影胎死腹中。

《Francis And The Godfather》將由Barry Levinson執導，他曾憑《手足情未了》奪得奧斯卡最佳導演。（IMDb 圖片）

據了解，當時劇組原定會到堪薩斯城開拍，可是當時導演卻想在紐約拍攝，如此一來製作費必然上升。之後就是演員的問題，原因是馬龍白蘭度當年的電影產量開始減少，當時有人質疑找他主演的決定，但如今證明導演的眼光沒有錯。最後是電影在籌備初期，其工作室一片混亂，皆因有一群真正的流氓對電影生意一無所知。故導演當年可以拍得成電影，並成為經典，可算是一大奇蹟。

未知將由誰人在《Francis And The Godfather》飾演馬龍白蘭度的角色。（《教父》劇照）

目前除了《教父》導演及監製兩大靈魂的演員人選已定之外，當年《教父》的演員人選則未有定案。不少人認為由誰飾演馬龍白蘭度是對導演Barry Levinson的一大挑戰。