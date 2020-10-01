【哈利波特】湯姆費頓貼19年前片場照　網民追問會否續演「馬份」

《哈利波特》系列電影雖然完結多年，但仍然深受不少影迷愛戴，當年戲中的小演員成為許多影迷關注的焦點。早前在《哈利波特》系列電影中飾演「馬份」的湯姆費頓（Tom Felton）在其社交平台貼出《哈利波特：神秘的魔法石》時的片場花絮照，不少粉絲笑指湯姆費頓及愛瑪屈臣兩人「未瞓醒」。

《哈利波特》系列電影捧紅了多位小童星，當中包括丹尼爾烈格夫、魯拔格連特、愛瑪屈臣及湯姆費頓等。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》系列電影第一集《哈利波特：神秘的魔法石》在2001年上映，由美國導演Chris Columbus執導；丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣及湯姆費頓等主演，當年一眾年輕小演員如今都長大成人。

《哈利波特》系列電影完結多年，但至今仍然深受不少影迷愛戴。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

在《哈利波特》系列電影中飾演「馬份」的湯姆費頓，近日在其社交平台Instagram上載當年拍攝第一集的花絮。從圖中可以見到，當年四名小演員身穿霍格華茲魔法學校的校服，其中丹尼爾烈格夫及愛瑪屈臣是穿上葛來分多的校服；而湯姆費頓及Josh Herdman則是穿上史萊哲林的校服。

其實湯姆費頓經常在其社交平台Instagram上載《哈利波特》的當年拍攝花絮。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

據了解，當年影這張相時，湯姆費頓及Josh Herdman都是14歲、丹尼爾烈格夫是12歲，而愛瑪屈臣則是11歲。有網民笑稱為何湯姆費頓會站在葛來分多的學生旁，但不少人都注意到湯姆費頓及愛瑪屈臣看似非常疲累，笑言兩人「未瞓醒」，而這則留言獲得超過2.1萬人讚好。除此之外，有網民指飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫從沒有老過，「樣貌與現在非常相似」。其實在貼出這張照片前，湯姆費頓在數日前貼出一張當年與Devon Murray及Josh Herdman的合照，當時不少網民留言稱小時候的湯姆費頓非常靚仔。

Josh Herdman（左）如今是成為一位MMA選手。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

除此之外，早前有外媒透露丹尼爾烈格夫對回歸續演哈利波特的態度開始軟化，有指他不再抗拒以哈利波特的身份，再度回歸參演其他與《哈利波特》有關的電影作品。可是，該報道續指出，要丹尼爾烈格夫回歸的唯一條件是「不要有JK羅琳（JK Rowling）的參與」。原因有指因為JK羅琳的跨性別言論引發輿論風暴，當中丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣都公開表態不贊同她的觀點。

JK羅琳早前的跨性別言論風暴惹來不少批評，當中包括多位《哈利波特》系列的演員。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）