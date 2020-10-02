蜘蛛俠3｜占美霍士靠平行宇宙回歸？　再演反派電魔激戰湯賀蘭

在Marvel電影宇宙中飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland），在第3集繼續擔正，原定會於2021年12月上映。 最近有外媒爆出驚人的消息，在SONY《蜘蛛俠》系列中，飾演電魔的奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx），大有可能回歸，並再演蜘蛛俠的敵人電魔，據知相關的洽談已經去到最後階段，如成事，今次SONY版蜘蛛俠。

《蜘蛛俠：決戰千里》的續集原定將在2021年12月17日美國上映，未知現時會否因疫情關係要延遲。（劇照）

占美霍士在2014年的《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）飾演過大反派電魔，當時的蜘蛛俠是由安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演的。

在《蜘蛛俠2：決戰電魔》裡，電魔是一個在奧氏企業工作的電子工程師，他的頭腦卓越但一直被忽視、存在感極低的小人物。他夢想是能夠像蜘蛛俠一樣受人關注，在一次修復電機時，他意外掉進電鰻供電池後獲得了超能力，變成一個藍皮膚、會放電的「電魔」。

暫時還未知占美霍士會以什麼形式，回歸這部由湯賀蘭主演的Marvel《蜘蛛俠3》，但據報道指占美霍士已經與電影公司洽談到最後階段。

不少粉絲都猜測占美霍士的回歸，應該會與平行宇宙有關，在上年的《蜘蛛俠：決戰千里》裡，曾在杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版本的《蜘蛛俠》演出報社老闆的J·K·西蒙斯（J. K.Simmons）亦都現身，為影迷帶來驚喜。