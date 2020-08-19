【蜘蛛俠】湯賀蘭五年前試鏡片出土　監製讚側手翻搶鏡：與眾不同

現年24歲的湯賀蘭（Tom Holland）在2015年獲Marvel Studios選中在Marvel電影宇宙中飾演蜘蛛俠，而其角色首次出現是在2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）。之後湯賀蘭分別參演了兩部《蜘蛛俠》的獨立電影及《復仇者聯盟》電影，其人氣絕不比元祖復仇者成員低。

近日網上重新推出當年湯賀蘭為《美國隊長3》的試鏡片段，許多網民大讚他當時的試鏡完美，根本天生就是蜘蛛俠。

湯賀蘭在2015年獲Marvel Studios選中成為蜘蛛俠。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

日前外媒《IGN》重新上載當年湯賀蘭為蜘蛛俠試鏡的片段，除了見到當時他身穿初代自家製蜘蛛俠戰衣外，還見到飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）。當時這幕戲是講述美國隊長首遇蜘蛛俠，並質問他是從哪裡來。

蜘蛛俠在2016年上映的《美國隊長3》首度登陸MCU。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

然而與基斯伊雲斯的試鏡並非湯賀蘭要過的第一關，皆因湯賀蘭曾在《The Chef Show》第二集「Avengers Atlanta」中節目表示，當時他是先跟飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）試鏡：「我首先與你的替身見面，現實中的你（羅拔唐尼）非常不同。我第一次試鏡是跟你，而第二次是跟基斯。」

湯賀蘭經過自製錄像、個人試鏡及與羅拔唐尼和基斯伊雲斯試鏡後，終成為蜘蛛俠。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

其實湯賀蘭為蜘蛛俠的試鏡片段早已經在網上流傳，其中一條試鏡片段長約２分鐘，從片段首先見到湯賀蘭獨自一人的試鏡畫面，而背後的聲音則是《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）執行監製Eric Carroll：「Sarah Finn及其團隊觀看了超過7,500盤錄影帶，目的就是為了尋找到合適人選飾演蜘蛛俠。」湯賀蘭也表示他曾為蜘蛛俠一角親自錄製過許多試鏡片段，務求能有機會獲得此角色。

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最終湯賀蘭從約二百多人中脫穎而出，成為蜘蛛俠。當時《蜘蛛俠：強勢回歸》監製Amy Pascal指出：「我們跟接近200位男生見面，他們很多都好有才華，但湯賀蘭就是與眾不同。」