「蜘蛛俠」湯賀蘭同居新女友曝光　原來Sophie Turner係媒人

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）上月被爆出與青梅竹馬Olivia Bolton分手，9個月戀情告終，最近被指火速戀上Nadia Parkes，二人更趁居家隔離而瞬速同居，新女友更是矚目新星。

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）上月被爆出與青梅竹馬Olivia Bolton分手。（tomholland2013/ig圖片）

現年23歲的湯賀蘭因為飾演「蜘蛛俠」而紅遍全球，自上月與青梅竹馬Olivia分手後，眨下眼就被指撻著新歡Nadia Parkes。最近湯賀蘭與細佬和好友在倫敦家中自我隔離，「蜘蛛俠」與女友更順道展開同居生活。

Tom上月與女友Olivia（右）分手。（網上圖片）

據知，與細佬和好友在倫敦家中自我隔離，「蜘蛛俠」與女友更順道展開同居生活。（tomholland2013/ig圖片）

Nadia現年24歲，比湯賀蘭大一歲，是一位英國女星。據知情人士透露，二人拍拖已經超過3個月，戀情非常穩定，「湯賀蘭已經告訴家人和朋友，他們已經認定彼此的關係。

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Nadia Parkes曾拍過人氣劇集《異世奇人》（Doctor Who）和《The Spanish Princess》等，是新一代矚目女星，與《權力遊戲》（Game of Thrones）英國女星Sophie Turner非常老友。

現年23歲的湯賀蘭被指戀上24歲新歡Nadia Parkes。（tomholland2013/ig圖片）

有傳Sophie更是他們的媒人，去年Sophie與Joe Jonas介紹Nadia給湯賀蘭認識，當時倫敦宣佈封城時，湯賀蘭與女友決定一起在家隔離，愛得相當痴纏。