【幻海奇緣30年】盤點電影3大秘聞　首選係由湯告魯斯主演

由添布頓執導；尊尼特普主演的奇幻愛情電影《幻海奇緣》（台譯：《剪刀手愛德華》）在1990年上映時叫好叫座，即使時至今日，仍有許多影迷提及此作品。適逢今年是電影上映30周年之際，重溫電影三件不為人知的秘聞。

尊尼特普主演的奇幻愛情電影《幻海奇緣》在1990年上映時叫好叫座。（《幻海奇緣》劇照）

《幻海奇緣》講述主角愛德華是一位發明家的半成品機械人，發明家視愛德華為他自己的親生兒子。當他希望為愛德華裝上真正的手時，卻突然因病猝死，從此愛德華的雙手只能維持剪刀的形狀。

在《幻海奇緣》中飾演發明家的Vincent Price是導演的偶像，有指他應邀參演是導演開拍成功的其中一個原因。（《幻海奇緣》劇照）

起初鄰居對愛德華感到好奇及興奮，但沒有抗拒他。可是Jim極度討厭愛德華，時常利用他做壞事，最後鄰居慢慢地對愛德華產生反感。之後愛德華逃回古堡，與追趕回來的Kim相遇，但Kim的男友Jim都尾隨趕到。愛德華與Jim打鬥，並錯手把他殺死。

Jim極度討厭愛德華。（《幻海奇緣》劇照）

之後愛德華與Kim互相表達愛意後，前來搜捕愛德華的鎮民都來到。於是Kim向鎮民稱，愛德華與Jim同歸於盡。從此愛德華就再沒有與Kim相見。電影接近尾聲，年老的Kim向孫女講述愛德華的故事，而半成品機械人的愛德華當然沒有衰老，他用冰雕刻着當年Kim在雪中跳舞的形象，成就出一段淒美的愛情故事。

有指愛德華是導演添布頓的寫照。（《幻海奇緣》劇照）

添布頓的童年陰影

據了解，《幻海奇緣》中的主角愛德華其實就是導演添布頓的寫照。當年在電影中飾演發明家的Vincent Price曾在訪問中透露：「導演添布頓就是愛德華。」而飾演主角愛德華的尊尼特普在一本與添布頓有關的傳記上都提到類似的看法。除了兩位演員外，電影編劇Caroline Thompson坦言，愛德華的靈感源自導演添布頓本人及她已過世的寵物狗。據了解，添布頓在高中時就畫了這位以剪刀代替手的角色。

電影編劇Caroline Thompson坦言，愛德華的靈感來源，是導演添布頓本人及編劇已過世的寵物狗。。（《幻海奇緣》劇照）

這一切就要追溯到添布頓的童年生活，據了解，由於添布頓是一位猶太小孩，再加上不修邊幅、亂髮及不太愛笑的特質，這讓他成為校園欺凌的對象。除此之外，戲中的社區有指跟添布頓小時候生活的社區非常相似，因此有指這部作品其實是導演的童年寫照。

添布頓的童年遭到校園欺凌，有指愛德華是導演的童年寫照。（Pinterest 圖片）

湯告魯斯表現得興奮

值得一提的是，當年導演與發行商就主演人選曾出現過分歧。據了解，由於《手足情未了》的成功，FOX起初希望湯告魯斯能成為主演，當時添布頓已跟湯告魯斯聯絡，而後者也對這作品感到興趣。「在會議結束前，我確實有這種感覺，甚至可能對他說『你對角色有很多問題真是太好了，但你決定做還是不做』。」最後在湯漢斯及加利奧文都拒絕下，添布頓轉向尊尼特普，而這也是兩人的第一次合作。

戲中的社區與添布頓小時候生活的社區非常相似。（《幻海奇緣》劇照）

最後，著名音樂家Nick Carter原來都閃現《幻海奇緣》，也是他電影處女作品。當時10歲的他飾演一位在社區奔跑的小男孩，相信當時沒有人會想到，他之後的成就非常大，更是紅透半邊天的Backstreet Boys樂團成員之一。