「雷神」Elsa Pataky結婚10年　老婆忽然感慨︰仍為這段感情努力

出名愛妻的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）與西班牙女星Elsa Pataky在2010年12月結婚，還差數月兩人就正式踏入錫婚。早前Elsa Pataky接受澳洲雜誌訪問時亦談到與丈夫的點滴，還笑指兩人的關係並非如外界般所認為的「完美夫妻」，更坦承仍在努力維持這段關係。

基斯咸士禾夫成為雷神後，被迫多次與家人分開。（Getty Images）

「雷神」的妻子Elsa Pataky早前接受澳洲雜誌《Body + Soul》訪問時，除了大談健康生活之道外，還談到與丈夫的關係。Elsa Pataky先解釋為何她會對運動情有獨鍾：「我對健康的身體及運動型的體格非常崇拜，而我的一生都與運動有關。」她續指出原來一切來自當時觀看奧運開始：「我從14歲開始就不斷做運動，我愛上了健康及強健的身體。」除了Elsa Pataky擁有完美的身材外，其丈夫的身形也是無懈可擊，難怪兩人會一齊推廣健身程式。

Elsa Pataky曾參與不同類型的電影，當中最為人熟悉相信是《狂野時速》系列。（《狂野時速5》劇照）

之後Elsa Pataky談到她與基斯咸士禾夫的夫妻相處之道，她表示外界很多人都認為他們是「完美情人」，可是Elsa Pataky卻否認有關說法：「當然不是，我們經歷高低起跌，我們仍為這段感情而努力。我認為維繫一段感情是要長期付出，這是一件不容易的事。」所以去年基斯咸士禾夫就為家人而停工半年，好讓他有更多的時間與家人相聚。

Elsa Pataky早前接受澳洲雜誌訪問，回應外界認為他們是「完美夫妻」。（Getty Images）

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值得一提的是，為何基斯咸士禾夫與Elsa Pataky會被認為是「完美夫妻」，除了不時有外媒拍到前者對妻子愛護有加外，原來當時拍攝《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的片尾片段時都成為一時佳話，而這件事當時是由飾演Jane Foster的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）爆料：「這幕其實是補拍，當時他在香港工作，而我也未能到香港，因為當時我在拍攝另一部電影。於是劇組找來Elsa Pataky飾演我的角色，當時她穿上我的戲服並戴上假髮，所以為何這場接吻戲會如此熱情。」

基斯咸士禾夫成為雷神後，其工作接踵而來。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

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