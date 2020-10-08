信用欺詐師JP公主篇｜凍齡徐若瑄獲日本網民追捧　45歲封不老女神

人氣日劇《信用欺詐師JP 》的電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》近日上映，今集幾位主角又再找到「新水魚」，繼上集玩殘香港女帝，今次就向新加坡富豪埋手。 飾演胡家大家姐的徐若瑄作為目標之一，在戲中打扮高貴，加上超級凍齡的外表，電影上映後受日本網民瘋狂追捧，獲封為不老女神，仲話完全看不出她真人已經45歲。

電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》近日上映，今集幾位主角又再找到「新水魚」，繼上集玩殘香港女帝，今次就向新加坡富豪埋手。（《信用欺詐師JP：公主篇》宣傳照）

《信用欺詐師JP : 公主篇》今次繼續講述信用欺詐師們又出動，一名新加坡富豪胡雷盟突然離世，他竟然指定從未露面的私生女Michelle為繼承人。

世界各地的欺詐師聽到消息後蜂擁而至，達子（長澤正美 飾）當然也不會放過這條大魚。她從街上找來只識點頭的孤兒（關水渚 飾）偽裝成Michelle，與少爺仔（東出昌大 飾）和理察（小日向文世 飾）相繼潛入胡家爭產。

電影上在日本上映後口碑不錯，票房成續更超越上一集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇 》，其中飾演胡氏大家姐的徐若瑄，更憑凍齡的外表受到網民大力追捧。（《信用欺詐師JP公主篇》預告截圖）

長澤正美他們一邊要防備胡雷盟三名子女（徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐 飾）的暗算，另一邊要應付加入混戰的愛情騙子傑西（三浦春馬 飾）及仇人黑幫大佬（江口洋介 飾）。左右夾撃下，欺詐三人組又有咩計仔，可以扭轉大局同時賺返一大筆？

徐若瑄飾演億萬富豪的刁蠻女兒



電影上在日本上映後口碑不錯，票房成續更超越上一集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇 》，其中飾演胡氏大家姐、億萬富豪的刁蠻女兒Bridget的徐若瑄，更憑凍齡的外表受到網民大力追捧。現年45歲的徐若瑄（Vivian）在戲中飾演有錢大千金，電影在日本上映時，隨即成為網上熱話。

徐若瑄飾演的胡氏大家姐Bridget經常與達子（長澤正美 飾）對著幹。（電影海報）

「背日文台詞背得很辛苦！」



徐若瑄在電影中不但要用流利的英文講台詞，還要用日文演出，Vivian都坦言台詞背得很辛苦。這次其實是Vivian相隔20年後再次參演的日本電影，在戲中打扮亮麗，更受到日本網民追捧，大讚完全看不出她真實的年齡已有45歲。

日本網民勁追捧 徐若瑄仲後生過長澤雅美



當時電影在日本開畫後，隨即有日本網民在Twitter上開Post，將戲中演員的年紀拿來比較，「三浦春馬30歲、長澤雅美33歲、廣末涼子40歲、徐若瑄45歲，她的外表年輕到，讓人以為是不老的神話。像是謊言，但其實是真的。」日本影迷大讚45歲的Vivian，外表甚至比女主角長澤雅美更後生。

徐若瑄獲封不老女神



徐若瑄在片中的演出和形象更是令當地的粉絲驚豔，不少人在帖文中表示，原來不認識徐若瑄這位演員，「在片中看到Vivian的美貌後無法入睡，本來以為她大約30歲左右，知道她已經45歲時非常驚訝。」

而徐若瑄近日也特別拍下片段向香港觀眾打招呼，除了介紹自己在《信用欺詐師JP : 公主篇》中的角色，更分享拍攝時的感受，「拍這部戲要用日文演出，台詞真的背得很辛苦。我還要跟女主角長澤正美對著幹，真的是很大的挑戰，可是也很好玩，拍攝的過程很開心，我們到了東京，還有馬來西亞浮羅交怡島（台譯：羅卡威島）拍攝，希望香港的觀眾可以看得開心！」