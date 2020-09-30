信用欺詐師JP公主篇｜三浦春馬竹內結子遺作　導演希望笑中有感性

人氣日劇《信用欺詐師JP 》電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》，將於10月8日香港上映，上一集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》，因為有在香港取景，引起香港影迷高度關注，紀錄下不少香港特式。而原來今集《信用欺詐師JP : 公主篇》，仍會有些少跟香港有關的部分，而珍寶海鮮舫（珍寶王國）更會再度出現，究竟如何跟上集有連結呢？

《信用欺詐師JP : 公主篇》將於10月8日香港上映。（電影海報）

今集《信用欺詐師JP : 公主篇》可謂波折重重，先是東出昌大的偷食醜聞，再到三浦春馬和竹內結子兩位巨星的殞落，更令人傷感，《信用欺詐師JP : 公主篇》成為二人的遺作。雖然今集兩人沒有交雜，但粉絲收看時都會有更深感受，尤其是會想起上集三浦春馬和竹內結子的合作片段，扮演情場騙子傑西的三浦春馬要欺騙香港女帝竹內結子，結局鋒迴路轉得來又有驚喜。

上集竹內結子跟長澤正美是非常好的拍擋，今集兩人同樣會攜手。（電影劇照）

導演田中亮早前接受訪問時，曾提及續集的特別之處。「因為《信用欺詐師JP》日劇系列是走『荒謬』的喜劇路線，我有和編劇古澤良太討論，希望將這個軸心元素放到《香港浪漫篇》以及《公主篇》，但這一次我想在喜劇之上再加多一點感性的部分，希望人物性格和故事上可以更為豐富。」

早前爆出三浦春馬在家中自殺後，長澤正美表示相當傷感，難忘這一場跳舞的戲份。（電影劇照）

竹內結子與三浦春馬曾為了電影《信用詐欺師JP公主篇》到香港拍攝，網友挖出兩人當時一起坐在路邊食雪糕的畫面，兩人看起來都笑得很開心，如今兩人卻在今年相繼離世，都讓親友與粉絲們感到不可置信與哀痛（微博圖片）

長澤正美閱讀劇本時也看到了這些改動：「故事像往常一樣令人耳目一新，最後的結局又有意想不到的發展，而關於達子自身的部分，我也覺得非常有趣，不只是平時瘋瘋癲癲的她。」較早前長澤正美連同導演到戲院謝票時，也被觀眾問到她覺得達子是一個怎樣的人，長澤回答說：「她是一個理想中的人物，無所不能，但這一集我也相信大家見到一個有柔軟一面的達子，希望大家也會喜歡！」

今集跟以往的確有所不同，將會多一點感性的部分，不單單只是講欺詐。（電影劇照）

《信用欺詐師JP : 公主篇》巨星雲集，今集有齊長澤正美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬、竹內結子、廣末涼子等人，更令人驚喜的是台灣凍齡女星徐若瑄以及日本青春女神關水渚強勢加入，劇組更遠赴新加坡、馬來西亞以及浮羅交怡島拍攝，玩轉星馬。

故事講到相隔一年後，信用欺詐師三人組又搵到新水魚，新加坡富豪胡雷盟突然離世，他在遺囑上竟然指定從未露面的私生女Michelle為繼承人，世界各地的欺詐師聽到消息後蜂擁而至，達子（長澤正美 飾）當然也不能錯過這條大魚，她從街上找來只識點頭的孤兒（關水渚 飾） 偽裝成Michelle，跟少爺仔（東出昌大 飾）和理察（小日向文世 飾）相繼潛入胡家爭產。他們一邊要防備胡雷盟三名子女（徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐 飾）的暗算，另一邊又要應付加入混戰的愛情騙子傑西（三浦春馬 飾）及仇人黑幫大佬（江口洋介 飾）﹗在多方夾撃下，欺詐三人組又如何扭轉大局全身而退呢？

徐若瑄強勢加盟《信用欺詐師JP : 公主篇》，粉絲們很期待她在戲中的演。（電影劇照）

點擊睇更多《信用欺詐師JP : 公主篇》精彩劇照：