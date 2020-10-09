【哈利波特】八部電影合共超過1千分鐘　馬份出場時間少到你唔信

《哈利波特》系列電影雖然完結多年，但至今仍深受影迷愛戴。近日就有粉絲發現，由湯姆費頓（Tom Felton）飾演的馬份雖然非常搶眼，而且他更有份參演全部8部電影，然而他出場的時間僅錄得31分鐘。不少粉絲得悉此事後，除了非常震驚外，還特別讚湯姆費頓的演出讓人留下深刻印象。

《哈利波特》系列電影捧紅了多位小童星，當中包括丹尼爾烈格夫、魯拔格連特、愛瑪屈臣及湯姆費頓等。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》系列電影是改編自JK 羅琳所創作的同名小說，首集電影《哈利波特：神秘的魔法石》在2001年上映時風靡全球，還錄得超過9.75億美元的全球票房，最終《哈利波特》系列全部8部作品為華納兄弟進貢超過77億美元的全球票房。

近日有粉絲在社交平台分享一則《哈利波特》電影的秘聞，獲不少網民留言討論。（網上擷圖）

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近日有粉絲在社交平台貼出一張關於《哈利波特》電影的秘聞，指出在電影中飾演馬份的湯姆費頓雖然與「哈利波特」丹尼爾烈格夫、「榮恩」路拔格連及「妙麗」愛瑪屈臣等一樣深得粉絲歡心，但其實原來馬份的出場時間都比這三位角色少很多，而且僅比飾演金妮的邦妮韋特（Bonnie Wright）多75秒。據了解，8部電影的片長合共是19小時40分鐘（1,180分鐘），這代表馬份出場的時間只佔整個系列2.6%。

許多粉絲知悉消息後都非常震驚，坦言感覺馬份的出場時間非常多。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

點擊下圖即睇《哈利波特》角色的出場時間！