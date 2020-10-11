整容液｜韓國人愛送整形療程畀子女　流行「孝道整容」貪靚成癮

由人氣奇幻漫畫《奇奇怪怪》改編，原著網絡漫畫於韓國人氣超越《與神同行》，電影《整容液》最近在港上映。 為了變靚，很多人都不惜一切，靠後天加工、開刀做手術等，韓國整容風氣極盛，社會上甚至有套外貌至上的主義，除了畢業送整容療程為禮物，早年更興起「孝道整容」。

網絡漫畫《整容液》由韓國懸疑驚悚漫畫作家吳城垈創作，推出後火速爆紅。（網上圖片）

電影《整容液》改編自NO.1好評奇幻漫畫《奇奇怪怪》，是南韓史上首部都市恐怖動畫。故事講述一個天生肥胖的女孩「藝智」，在職場、生活上一直受盡歧視，某次機遇下得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，溶化身上皮肉，就能重塑出絕世美貌。她深信不疑，更藉此獲得完美面孔和身材。

一個整容液廣告，吸引一眾女士。（《整容液》劇照）

「藝智」要靚唔要命，她將身體浸透在「整容液」後，溶化身上的皮肉，用刀削掉肉塊，用手搓揉成心目中的形狀，迅速成為網絡熱話，更被經理人公司招攬簽為藝人。她更重遇以前心儀的男神，自此事業愛情兩得意，走到人生巔峰。可惜整容液慢慢產生副作用，為了不讓完美人生被破壞，她內心的惡魔隨即現形。

女主角浸整容液前，一直缺乏自信。（《整容液》劇照）

電影由導演趙慶薰執導、李漢彬編劇，故事明顯在諷刺韓國的整容文化，以及社會上奉行外貌至上的風氣。

現實上韓國無疑很流行整形，韓國女主持姜漢娜也曾在日本節目上爆料，聲稱韓國99%的藝人都做過整容手術。

+ 14 + 14 + 14

姜漢娜的說雖然沒有實際根據，當時的言論也激嬲不少韓國網友，但眾所周知的是，韓國的整容風氣的確很鼎盛。

對韓國人而言，整容不是新鮮事，很多韓星都有公開承認他們有加工，而在社會上，竟然更有一種風氣是父母會在子女即將高中畢業時，送上整容或微調等療程作為禮物，希望子女能過更好的人生。

韓國人對外表認真，尤其女性更特別重視儀表，據講她們就算是出外到街市買東西都要認真打扮和化妝。但近幾年除了父母送子女整容療程，更流行「孝道整容」。

原來韓國人也會反過來將微整形或整容手術，當成禮物送給父母，所以近年在韓國接受整容手術的人，平均年紀都有上升的跡象。

「孝道整容」在韓國大受歡迎，醫院也看準商機，推出多種不同優惠。（網上圖片）

現實中，幾年前韓國已出現「孝道整容」，子女會趁新年或中秋等長假期，帶父母親到醫院進行簡單整容手術，貪連續的長假能給予足夠時間雙親恢復、消腫。例如消除皺紋或眼袋、雙眼皮手術等都是很熱門的療程。

由於韓國人相當著重外表，所以令「孝道整容」大受歡迎。有不少診所更推出優惠，實行子女與家長二人同行。在不少韓劇之中也有提及「孝道整容」的情節，講述上年紀的婆婆到整容診所接受咨詢，可見整容的風氣、整形的意識及接受程度，在韓國社會中也是很普及。