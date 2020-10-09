《整容液》影評︰安已不！粗糙畫風加深驚慄　結局獵奇超乎想像

南韓動畫於香港的電影市場，顯然是不及日本動畫，能夠於戲院正式公映的南韓動畫電影寥寥可數，幾乎只能於電影節中才能夠可以看到南韓動畫作品。是日觀看這部由動畫導演Cho Kyung-hun執導的南韓動畫電影，改編自同名短篇漫畫，以獨特的畫功，以及創新的故事題材，營造著怪誕黑暗風格的動畫作品。《整容液》獨特創新的故事風格，引發著陰暗的氛圍，批判現實社會的現象，反思外表的慾望對人性的衝突與矛盾。

《整》片故事講述擔任藝人化妝師的藝智，因為身型肥胖，經常受到旁人與網上的欺凌。一天，她突然收到了匿名寄來的「整容液」，藝智看到這瓶整容液的效用，更不惜花費昂貴的金錢，購買多瓶整容液，把她過往的肥胖身軀，重塑成身材嬌人，樣貌漂亮的女子。後來，藝智當上了明星，深受歡迎，後來更重遇她當化妝師時遇到的前輩志勳，二人漸漸發展成為情侶，正當藝智覺得自己遇到真正的愛情之時，她卻發現了…

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就如首段中的提及，能夠接觸南韓動畫的機會不多，2002年的《美麗密語》便是其中一部，或許是機遇，挾著《屍殺列車》的成功，延尚昊執導的動畫作品《屍殺前傳：首爾站》才能夠於香港戲院作公映，然而，本身係動畫導演的延尚昊，他的舊作《一輩子豬玀》與《打救豬玀》。以及其他南韓動畫作品如《青蔥絮語》、《初戀於青葱歲月》等片，都只能夠於電影節或影碟中看到，能夠接觸的機會亦比較微。

《整》片是導演Cho Kyung-hun首部執導的動畫劇情長片，電影改編自韓國驚悚漫畫作品「奇奇怪怪」同名單元短篇作品「整容液」，影片的故事以單元的第一部為主，總共有十一章，從電影的片名與海報的設計，大概也可以猜想到，這是一部什麼類型的電影。電影的故事從藝智作為第一身的角度出發，因為她的身型而被受欺凌與歧視，她的內心一直被受沉重的壓抑。後來卻因的「整容液」的出現，追求完美樣貌的藝智，野心愈來愈大，為求目的不惜一切，展現著最美麗的外表。

追求完美樣貌的藝智，野心愈來愈大，為求目的不惜一切，展現著最美麗的外表。（《整容液》劇照）

當然，劇情就並不是這麼的簡單直接，電影與漫畫的劇情發展相若，十一個章節變成八十六分鐘的電影篇幅，加入原著沒有的情節，讓電影的元素更為豐富。故事的奇情，骨子裡是諷刺今天韓國社會的現象，韓國盛行整容和化妝，批判韓國的社會病態。影片到了後段的部份，更是令人意想不到，峰迴路轉的劇情，片末的部份，更是令人喘不過氣來的感覺，卻是值得讓觀眾思考今天社會的現實與荒謬。

觀看電影的時候，特別留意著電影畫面上的畫功，感覺有點似曾相識，似乎是在過往的南韓動畫作品，看過相近的畫風，有別於日本動畫那份細緻的線條，《整》片的動畫線條相對比較粗糙。但是，這種粗糙的作畫，反而能夠突顯出動畫本身的格調，呈現出電影裡的陰暗的層面。這份黑暗陰霾的氛圍，一直地在瀰漫著電影中，加上驚慄的情節，漸漸地產生了一份坐立不安的觀感。

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《整》片是一部令人看得毛骨悚然的動畫作品，亦是比較少有接觸的類型電影，影片整體以黑暗的格調，描寫一位女子「要靚唔要命」的故事，充滿恐怖、懸疑、驚悚等元素，批判現實社會的網絡欺凌現象，諷刺外表的慾望導致人性的扭曲。從電影的前段舖敘，直到中段的轉折，後段的劇情逐漸精彩，意想不到的結局收筆，把這個還未正式完結的故事，顯得更為完整，突顯出影片的觀影體驗。