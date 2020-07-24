網絡獵奇恐怖漫畫《整容液》拍成電影　網民：睇預告已經毛管戙

由韓國懸疑驚悚漫畫作家吳城垈創作的網絡漫畫《整容液》，作品是高分著名恐怖漫畫系列《奇奇怪怪》的短篇故事。

內容以貪靚、整容等時下熱爆話題為題材，諷刺韓國整容普遍的現象，當時推出後在網上爆紅，漫畫改編成韓國電影，近日更公開了首條預告，有網民表示看到片段已經覺得毛管戙。

網絡漫畫《整容液》由韓國懸疑驚悚漫畫作家吳城垈創作，2015年推出後火速爆紅。（網上圖片）

網絡漫畫《整容液》講述女主角買了一種新興叫「整容液」的產品，發現只要把臉浸泡在整容液內一段時間，就可以像掐黏土那樣輕易改變臉的形狀。完全不需要麻醉和忍受開刀的痛苦，在家就輕易改變外貌，產品迷倒不少人瘋狂追捧。

女主角原本是個身材肥胖、長相平凡的女生，她用「整容液」變靚啲，又用來消除掉身上多餘的脂肪。（網上圖片）

女主角原本是個身材肥胖、長相平凡的女生，她用「整容液」變靚啲，又用來消除掉身上多餘的脂肪，甚至讓她變成網上紅人。故事的結局令人意想不到，女主角為了變美，更不惜一切做出很多駭人的行為。

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這部評價極高的網絡漫畫《整容液》，如今拍成動畫電影，故事驚悚大膽，情節獵奇，近日更公開了電影最新預告片，不少網民都表示看到片段已不寒而慄。《整容液》這部韓國動畫電影將於8月登上大螢幕。