整容液｜人氣直逼《與神同行》　女主受盡職場欺凌決心整容做女神

韓國爆分網絡漫畫《整容液》源自漫畫《奇奇怪怪》中的一個單元故事，終於翻拍成韓國電影，耗時整整6年製作，被封為「影史上最詭異獨創恐怖怪談」，而電影主題當然同樣圍繞韓國最有名的整容！

在現今「外貌至上」的社會風氣，令不少人遠道都要去手勢極好的韓國動刀整容，務求將自己的外貌整成大眾所喜愛的樣貌，借此令自己更得人鍾意，然而《整容液》正是一套令大家反思「外貌至上」的病態問題，電影將於香港10月8日上映。

女主角聽盡難聽的說話，由其是職場欺凌至為嚴重。（電影劇照）

事實上《整容液》在網漫時期人氣已直逼《與神同行》，終於都可以在大銀幕上跟觀眾見面。《整容液》將會講到微胖女主角突然收到一個神秘快遞，箱中有兩大支有寫上「Beauty Water」（整容液）、刀片、刮刀以及海綿，準備好所需工具後即可不用開刀見血地整容，更可整成心中所想要的高顏值外貌。

一日女主角收到神秘快遞，內有整容液。（電影劇照）

女主角在觀看教學短片時，該名女人講到先將「整容液」倒在臉盤中，再將整塊浸足20分鐘即可手動整容，透過「溶脂化骨」，女主角亦變成了大受歡迎的美麗女神，獲得第二人生，愛情和事業雙雙豐收。

不過就在她到達頂尖時，「整容液」的副作用也隨知而來，臉容似乎出現崩潰的現象，而唯一的解決方法，只能是繼續索取且做出更多可怕的行為，才能繼續維持她的姣好美貌。

女主角透過「整容液」整成女神樣。（電影劇照）

其實電影背後想要帶出的不是整容的禍害，雖然韓國人的確很常整容，但在整容的背後不單止是她們單純想變靚，而是社會氣氛造成，就如戲中的女主角一樣，她在未收到「整容液」前受盡歧視、職場欺凌，就因為外貌而被罵「你怎麼不戴口罩？我說過早上不想看到你的臉。」就此她放棄了從小跳芭蕾的夢想，又以暴飲暴食來麻醉自己，令自己日漸長胖，再被人話「少吃點，減減肥，走路就會輕鬆多了。」

女主角都是因為受盡痛苦才以暴飲暴食來麻醉自己。（電影劇照）

的確在受盡壓迫之下，一天收到「整容液」的話，本着只想有人對自己好、有人憐愛、不用再被歧視的心，當然會想盡地一舖試試。《整容液》雖然就是一套將簡單恐怖漫畫，但在背向卻將整容和欺凌問題提升到現今社會過份扭曲價值觀的反省及批判。

點擊睇女主角「整容」過程：