信用欺詐師JP公主篇影評｜笑中有淚　彩蛋具心思香港觀眾尤其感慨

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》最近上映，上集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》因為有大量場景在港拍攝，令香港觀眾看得尤其有共鳴。 今集轉戰新加坡、馬來西亞，劇情、角色的發揮更勝一籌。加上電影不幸成為今年先後離世的三浦春馬及竹內結子的遺作，影迷能在這個笑中有淚的故事，緬懷他們的風采。

新作《信用欺詐師JP : 公主篇》比上集更精彩，有笑有淚。（《信用欺詐師JP公主篇》預告截圖）

新作《信用欺詐師JP : 公主篇》今次可謂巨星雲集，欺詐三人組長澤正美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬、竹內結子、廣末涼子、織田梨沙、江口洋介等都陸續出場延續故事，新加盟的凍齡女星徐若瑄、日本青春女神關水渚演出亦很出彩。關水渚與長澤正美的一段「母女情」夠感人，徐若瑄惡鬥長澤正美同場飆戲也看得相當過癮。

關水渚與長澤正美的一段「母女情」相當感人。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

今集劇組遠赴新加坡、馬來西亞以及浮羅交怡島拍攝，比起上集電影版較為胡鬧的風格，今集明顯更見心思。導演田中亮在接受訪問時說到續集的特別之處：「因為《信用欺詐師JP》日劇系列是走『荒謬』的喜劇路線，我有和編劇古澤良太討論，希望將這個軸心元素放到《香港浪漫篇》以及《公主篇》，但這一次我想在喜劇之上再加多一點感性的部分，希望人物性格和故事上可以更為豐富。」

新作笑料密集 笑中有淚



而結果新作節奏明快，笑料密集，主角和配角演出恰到好處，上集電影版長澤正美演出誇張，流於表面的故事較散亂，對香港觀眾來說，最吸引相信只有一幕幕在港拍攝的鏡頭。今集長澤正美有較多內心戲，找來關水渚扮演富豪私生女Michelle，二人擦出的火花，看得觀眾會心微笑，故事耳目一新。

長澤正美飾演的達子，今集不再只是瘋瘋癲癲，有更多內心戲。（《信用欺詐師JP：公主篇》）

長澤正美不再只是瘋瘋癲癲



長澤正美也表示，閱讀劇本時就覺得達子不再只是平時瘋瘋癲癲的她，「故事像往常一樣令人耳目一新，而且最後的結局又有意想不到的發展，而關於達子自身的部分，我也覺得非常有趣。」

三浦春馬與竹內結子，他們在片中留下的美麗笑容，永遠留在大家的心坎中。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

三浦春馬及竹內結子的遺作

加上電影是今年先後輕生的三浦春馬及竹內結子的遺作，粉絲在看戲時難免會更想找尋他們的身影，專心細看他們的最後演出。對於他們相繼離開，大家心底裡感到惋惜、心酸不捨，但也更珍惜地看多他們幾眼。

雖然三浦春馬及竹內結子只屬客串，但二人的角色鮮明，演出相當搶鏡。飾演愛情騙子傑西（三浦春馬 飾）有不少發揮，他與長澤正美跳舞那場戲，鬼馬又可愛，為大家帶來不少歡樂。

彩蛋有玄機 香港人更加嗒落有味

《信用欺詐師JP : 公主篇》還有一個心思位影迷絕不能錯過，片尾的彩蛋巧妙地將今集與上集《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》連上關係，令故事更完美，這點是大家不能錯過的。

彩蛋揭曉原來兩集電影之間的重要伏線，想不到早在「香港浪漫篇」已埋下今集的關鍵玄機，加上片段取景於香港仔的「珍寶海鮮舫」，如今這間地標老舖已不復在，對香港觀眾來說更加嗒落有味，更加感慨。

片尾的彩蛋取景於香港仔的「珍寶海鮮舫」，記得都要睇！（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》截圖）