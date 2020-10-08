信用欺詐師JP公主篇影評︳節奏遠勝上集！未到最後一刻真相估唔到

序：準備進場觀看此片的一刻，心情反覆，既想看電影，但又因為片中兩位演員近日逝世，卻影響觀看電影時的心情。畢竟，Life Must Go On，願三浦春馬與竹內結子在別的世界，能夠繼續演出很多精彩的作品。

日劇的成功，伸延至拍成電影版本的作品例子確是不少，但並不是每一部拍成電影版本的作品，都能夠延續日劇的風格，有些甚至會影響了電視劇本身的水準。2018年，由日本富士電視台製作，長澤正美、東出昌大與小日向文世主演的日劇《信用欺詐師》，得到空前的成功，隨即製作電影版本《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》並於2019年公映。來到2020年，三位主角再次出動，今次走到星馬，繼續「欺詐」！《信用欺詐師：公主篇》延續前作的故事喜劇格調，風趣生動的劇情，笑聲中爭奪富豪的巨額遺產！

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《信：公》片故事講述新加坡富豪胡雷盟突然離世，他遺留了一筆巨大的遺產，然而，他卻把這份遺產留給從未露面的私生女Michelle Hu，他的三位兒女 — Bridget（徐若瑄 飾）、Andrew （白濱亞嵐 飾）與Christopher（古川雄大 飾）對父親這安排十分不滿。這時，世界各地的欺詐師蜂擁而至，包括達子（長澤雅美 飾）、少爺仔（東出昌大 飾）與理查德（小日向文世 飾）三人。一天，達子在街上遇到被人欺負的少女點點頭（關水渚 飾），達子為了潛入胡家爭取遺產，她決定把點點頭化身成Michelle Hu，一起遠赴馬來西亞，潛入胡家的豪老，進行一次巨額遺產欺詐案！

徐若瑄飾演富豪長女Bridget。（《信用欺詐師JP：公主篇》預告片截圖）

承接前集與電視劇的故事框架，《信：公》繼續以輕鬆幽默的描述方式，交代達子、少爺仔與理察德（當然還有五十嵐）利用什麼的方法，進行這一場欺詐案，除了他們之外，於前集或電視劇中出現的人物，於今集中均再次出場。縱使戲份不多，但是他們的出現，不只是為電影添了多一點的趣味，亦為電影多了一份親切感。電影主要的部份是發生在馬來西亞，片中人物的設定，也是以說英語為主。當然，在劇情的調整下，人物就自然地會說起日語來，其實這也是有點趣味的。

電影以簡約的篇幅作一點的劇情舖排，接著劇情便集中於達子等人 如何去策劃這次欺詐案。當然，如果看過電視劇或前集電影的話，都會知道電影的劇情，並不是會順序與「理所當然」，正如達子經常說的一句：「眼見不一定為真實」。電影的節奏十分明快，輕鬆幽默感十足，劇情層層的推進，帶動著電影的發展，牽引著觀眾走進他們三人的「騙局」，未到最後的一刻，根本也不會知道真相會是什麼，這也是《信》片或電視劇的可取之處。

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今集比上集有著不少優勝或進步之處，導演田中亮經過了上集的「電視式」處理《信：香》片後，今集則放棄了這長氣累贄的故事舖排，反而則著重了劇情的節奏控制，劇情的細節相對較多，沒有多餘拖拉的感覺，不乏人物的描寫，故事的結構完整流暢，不感拖拉冗長。田中亮的執導技巧亦明顯比較成熟。影片透過剪接，以不同的支節舖陳，讓觀眾從不同的角度，觀看劇情的不同發展與可能性，這是《信》片的特色之處，未到最後的一刻，也未能猜到結局是怎樣。

影片最令人感到意外驚喜的部份，就是電影不單只是充滿著笑聲連連的喜劇元素，片中亦有一場感人的情節，達子與點點頭於片中既是師徒關係之外，當中亦有另一個關係（什麼關係就先賣個關子了），接近片末的部份，她們之間的一段對話，卻是令人感觸起來，笑中有淚，讓電影的元素更為豐富。

達子與點點頭之間的一段對話，卻是令人感觸起來，笑中有淚，讓電影的元素更為豐富。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

長澤正美、東出昌大與小日向文世三人再次的合作，今次他們三人在片中的演出，再次展現著彼此之間的合作火花，片中有不少的場口，都可以看到他們的默契，為這三位人物在演繹上更為揮灑自如。片中今次加入了三位主線人物 — 胡家三位兒女，分別由徐若瑄、白濱亞嵐與古川雄大演出，還有演出胡家管家的柴田恭兵，他們分別角色演得生動，當中徐若瑄跟長澤正美多場的同場演出，亦添上了火花。

而片中演出點點頭的關水渚，她在片中展現著那份傻傻的表情，表現可愛自然，演出喜出望外。片中亦有不少曾經在電視劇與電影中曾經演出的演員，包括江口洋介、織田梨沙、前田敦子、廣末涼子、石黑賢等等，縱使戲份不算多，但仍留下深刻印象。當然，還有三浦春馬與竹內結子，他們在片中留下的美麗笑容，永遠留在大家的心坎中。

《信：公》片的整體水準比前集突出，劇情工整流暢，結構完整，素材豐富，導演與演員的表現同樣有不俗的表現，是一部好看的作品。然而，正如在「序」中所說，準備觀看影片之前，真的不太懂得應該以什麼的心態進場觀看，心情一直都反覆，總是感到這會影響觀影的心情，尤其是當看到兩位演員那燦爛的笑容，看到時刻下淚盈於睫。事過境遷，觀眾們能夠從電影裡的笑聲中，仍然讓大家能夠記得三浦春馬與竹內結子美好的一刻。

p.s. 片末還有一段意想不到的彩蛋片段，記得留到最後！