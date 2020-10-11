【頭文字D】藤原拓海最新狀況曝光　25年後終成家立室妻子竟是...

由劉偉強、麥兆輝聯合執導，周杰倫及黃秋生等主演的《頭文字D》（Initial D）在2005年上映時，風頭可謂一時無兩，除了票房大收超過3,700萬外，電影還成為當年華語片票房冠軍。相信許多影迷仍然記得，當時藤原拓海知道茂木夏樹援交，因而與她分手，並踏上職業車隊之路，而電影版就此完結。沒想到，事隔多年，藤原拓海的感情線有了新發展。

《頭文字D》電影版是周杰倫首部主演的電影。（《頭文字D》劇照）

《頭文字D》自1995年起開始連載直到2014年推出最後一話，而當時重野秀一對於藤原拓海的最終結局沒有詳細交代；而他的感情線方面，在茂木夏樹在高中畢業後，就前往東京進修，之後夏樹的角色就好像再沒有在漫畫中出現。當時電影版都曾經提及拓海與夏樹的這段感情，當時夏樹與拓海交往前，就一直與一位較年展的X先生有關係，當時戲中由杜汶澤飾演的阿木曾指拓海的女友為雞「三萬蚊，過夜啊！你條女係雞嚟！」之後拓海就踏上職業車隊之路。

周杰倫在《頭文字D》電影版中飾演藤原拓海，他還憑此角色獲得金馬獎最佳新演員獎。（《頭文字D》劇照）

在茂木夏樹後，重野秀一過了一段好長時間，才在《頭文字D》第五季為藤原拓海安排第二任女朋友上原美佳。她比拓海小一歲，是一名高爾夫球好手，她因為Project D雙王牌冒牌貨事件而意外認識了拓海。當時上原美佳的好友遭冒牌拓海分手而決定幫好友報仇，豈料上原美佳卻找上真正的拓海，還在與拓海首次見面時，便打了對方一把掌。這件事後，美佳特意找拓海道歉，兩人之後還因此墜入愛河。後來拓海因美佳影響下，還開始打高爾夫球，而這段感情一直維持至漫畫結束。

在原著漫畫中，藤原拓海知悉茂木夏樹後援交後，雖然關係一度非常緊張，但後期兩人的關係開始有所緩和，而在夏樹前往東京進修後，兩人最終和平分手。（《頭文字D》劇照）

當以為拓海的感情線會不了了之之際，重野秀一在2017年推出新作《MF GHOST》終於透露了拓海的最新感情狀況。在早前的《MF GHOST》第25話中，在D計劃結束後，拓海來到歐洲繼續追夢。他到英國參加了拉力錦標賽，並花了3年時間就奪得冠軍，還被當地粉絲稱為「Flying Jean」，還與豐田車隊簽約。可是在賽季開幕前的車輛測試中，拓海因意外連人帶車掉下山谷重傷，這讓他不得不提早結束職業車手生涯。拓海雖然要退役，但他卻成為漫畫新主角桐夏向的師傅。

近日《MF GHOST》第119話的新劇情上再次提到了拓海，而且還指出他已經結婚。據漫畫稱：「是出生在埼玉縣的女性運動員，名字不能說，她曾在女子高爾夫日本巡迴賽上表現活躍，是個相當有名氣的人。」由此看來，最後拓海最終與美佳結婚，算是一個完美的結局。

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