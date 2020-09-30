【頭文字D】田中千繪范逸臣離合12年　街頭十指緊扣證世紀大復合

香港電影《頭文字D》上映15周年，電影由劉偉強和麥兆輝執導，周杰倫、田中千繪、陳冠希、杜汶澤、黃秋生、余文樂、陳小春等人主演，當時田中千繪飾演杜汶澤的女朋友「美也」，雖然戲份不多，但勝在外貌清純動人！而在情史方面，其實田中千繪一直都跟范逸臣離離合合12年，今日（30日）兩人被拍到在大街十指緊扣，爆出兩人秘密復合！

《頭文字D》除了夏樹更有美也，當年同樣清純靚女。（影片擷圖）

田中千繪在《頭文字D》中飾演美也，作為杜汶澤的女朋友，在他暈嘔足兩日期間悉心照料，事後杜汶澤帶她去食懷石料理，更想乘機帶她去時鐘酒店開心一下。不過田中千繪知道杜汶澤的別有用心後，怒啤一下再一大大力拍他的頭在呔盤：「賤格！」嬲爆落車走人，繼而爆出「三萬蚊，過夜啊！」事件。

當年有傳田中千繪跟范逸臣假戲真做，撻着戀情。（電影海報）

田中千繪今年39歲，自2008年合作《海角七號》被指跟范逸臣假戲真做，不過當時范逸臣另有女友，有指田中千繪介入破壞別人戀情，范逸臣因而跟對方分手，此後兩人的緋聞傳足10多年但均冇認愛。兩人先是在2016年再度合作拍攝《52Hz, I Love You》復合，當年在墾丁被拍到范逸臣揸電單車載田中千繪、7月又在台北小巨蛋附近拖手、9月再被撞破在淡水平價牛排館約會，原本有市民目睹田中千繪在2018年到婦產科商談，以為兩人好事近，誰知田中千繪在接受訪問時婉轉表示：「他是像家人一樣的好朋友」，外界猜測是在婚姻上未有取得共識再度分手。

今日（30日）田中千繪跟范逸臣被拍到在大街十指緊扣。（電影劇照）

不過今日再被台灣傳媒《鏡週刊》拍到田中千繪跟范逸臣在大街十指緊扣，而范逸臣更自出自入田中千繪的家，爆出這對多次離離合合的舊情人終於復合。對此田中千繪經紀人今早回應：「這個特殊的2020也沒人知道下一秒會發生什麼事情，請給他們空間！」似乎間接承認兩人戀情。

雖然兩人復合，但田中千繪跟范逸臣仍要面對女方爸爸不滿的問題，據知當年兩人拍攝在《海角七號》電影海報時，范逸臣環抱田中千繪，引起田中千繪爸爸極度不滿，更揚言不准女兒私跟范逸臣有來往：「就算不結婚，你一個人也能過得很好！」如今二人再度攜手走在一起，范逸臣要面對的問題仍然存在。

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