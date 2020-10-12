「神奇女俠」姬嘉鐸將主演《埃及妖后》傳記片　網民反應兩極

由派蒂珍金斯（Patty Jenkins）執導；姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）雖然定檔今年12月25日美國上映，但隨著多部大片延期上映，這部續集電影都存在隱憂。雖然暫未知道電影能否如期上映，但今日有外媒報道，導演將與姬嘉鐸再度聯手，但並非《神奇女俠》第三集，而是開拍「埃及妖后」Cleopatra的傳記電影。

「神奇女俠」姬嘉鐸將與派蒂珍金斯再度聯手合作「埃及妖后」Cleopatra的傳記電影。（《神奇女俠1984》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報道，派拉蒙影業擊敗環球影業、Netflix、蘋果公司及華納兄弟等公司，獲得開發「埃及妖后」Cleopatra傳記電影的專利。據了解，電影將由亞特拉斯娛樂（Atlas Entertainment）總裁Charles Roven、派蒂珍金斯、姬嘉鐸、及Jaron Varsano等四人聯合擔任監製、派蒂珍金斯將兼任導演、至於電影劇本將由《不赦島》編劇Laeta Kalogridis撰寫。目前演員陣容只公布了一名，就是由姬嘉鐸飾演主角「埃及妖后」Cleopatra。

姬嘉鐸在其社交平台Instagram公布主演「埃及妖后」Cleopatra的傳記電影。（Gal Gadot Instagram 圖片）

其實今次並非荷里活首次以「埃及妖后」Cleopatra為電影主題，早在姬嘉鐸之前，曾憑《一夜風流》（It Happened One Night）奪得第7屆奧斯卡金像獎最佳女主角的Claudette Colbert、《亂世佳人》女星Vivien Leigh及伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）等都曾經演出這經典人物。難怪今次粉絲得悉姬嘉鐸將會飾演「埃及妖后」Cleopatra的消息後，引起兩極的反應，或者有粉絲擔心姬嘉鐸「未夠班」成為「埃及妖后」Cleopatra。

伊莉莎伯泰萊都曾經飾演「埃及妖后」Cleopatra。（《埃及妖后》劇照）

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