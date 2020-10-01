《神奇女俠1984》姬嘉鐸結婚12周年曬素顏靚樣　老公分享當年婚照

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DC超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）早前宣布需再延期上映，最新日子改為今年聖誕節12月25日，而女神姬嘉鐸（Gal Gadot）近日上傳一張跟老公Jaron Varsano的合照，慶祝結婚12周年紀念，再次大曬素顏靚樣！

姬嘉鐸曬素顏照，慶祝跟老公Jaron Varsano結婚12周年。（Gal Gadot IG）

姬嘉鐸今年35歲，她在23歲時嫁給Jaron Varsano做人妻，結婚12年仍相當恩愛，兩人均在結婚紀念日出po，姬嘉鐸在個人IG寫下「周年紀念快樂Jaron Varsano，你是我的唯一，我的所有，結婚12年來就感覺在跟你逛公園，還有很多路要走，我永遠都是你的。」非常甜蜜恩愛！

Jaron Varsano上傳12年前的婚照。（Jaron Varsano IG）

另外老公Jaron Varsano都有在個人IG上傳兩人的婚照，照片中兩人甜笑對望，Jaron Varsano都有寫下「由這一天起走過了12年，當你相愛時人生很短，周年紀念快樂我的愛，永遠都是我跳動的心臟。」

點擊睇兩人甜蜜日常：

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