【神奇女俠1984】迷你版姬嘉鐸Lilly　12歲女為角色狂操5個月

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠》（Wonder Woman）續集《神奇女俠1984》即將上映，而早前在網上虛擬漫畫節DC Fandome上公開的全新預告中，電影將重回影迷熟悉的天堂島（Themyscira），而在首集飾演年輕版神奇女俠的童星Lilly Aspell亦有份演出。近日她接受外媒訪問時，大爆她在戲中的動作戲全是由她親自處理，而她更為這角色苦練五個月，認真敬業。

Lilly Aspell在2017年上映的《神奇女俠》中飾演8歲的神奇女俠。（《神奇女俠》劇照）

現年12歲的Lilly Aspell在2017年上映的《神奇女俠》中飾演8歲的神奇女俠。雖然她出場的時間不多，但她的演出卻讓觀眾印象非常深刻。今次她在續集《神奇女俠1984》繼續擔任年輕版神奇女俠，而從早前釋出的全新預告見到，她今次有不少動作戲份。

現年12歲的Lilly Aspell繼續在《神奇女俠1984》飾演年輕版神奇女俠。（《神奇女俠1984》劇照）

Lilly Aspell早前亦接受了外國傳媒訪問時，談到《神奇女俠1984》開首時會帶觀眾回到天堂島，並見到年輕版神奇女俠參加了亞馬遜族的奧運會。至於這幕戲並非在實景拍攝，而是在倫敦的利維斯登工作室（Leavesden Studios）。負責設計場館的Aline Bonetto表示亞馬遜族的奧運會就是「奧運會及《Ninja Warrior》的混合版」，所以觀眾將見到普通的障礙賽、騎馬的障礙賽及不同類型的挑戰項目等。導演Patty Jenkins還真的邀請了太陽馬戲的成員及真正的奧運選手挑戰這場障礙賽。

Lilly Aspell親自處理不少動作場面。（《神奇女俠1984》劇照）

有份參加這場挑戰賽，當然還包括繼續飾演年輕版神奇女俠的Lilly Aspell，她就為了這幕「奧運障礙賽」艱苦訓練五個月：「我為此接受了五個月的特訓，這對我來說是相當大的訓練量。在過去的五個月中，每星期都一樣。」除了在利維斯登工作室拍攝外，她還需要到特內里費島及富埃特文圖拉島拍攝。

跳海這一幕應該是由Lilly Aspell親身上陣。（《神奇女俠1984》劇照）

Lilly Aspell之後指出她最喜歡的動作戲，就是跑上類似大橋的建築物，然後從橋上一躍而下：「這是我最喜歡的的一幕，因為這很有趣。」除此之外，她又提及她其他的動作戲，當中包括後手翻、後手翻跳入大海、騎馬、爬欄杆、攀山及游泳等。難怪「神奇女俠」姬嘉鐸大讚Lilly Aspell非常專業：「她非常聰明，做戲有感情又充滿歡樂，她非常有活力，我沒有其他東西可以教導她。」

姬嘉鐸對於Lilly Aspell有讚無彈。（《神奇女俠1984》劇照）