《尼羅河上謀殺案》首回預告　神奇女俠姬嘉鐸、愛瑪麥基鬥性感

繼2017年由簡尼夫班納（Kenneth Branagh）執導的《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express）叫好叫座，電影公司另一部同樣改編自Agatha Christie經典偵探小說電影《尼羅河上謀殺案》（Death on the Nile），亦在日前公開預告，新戲卡士成為重點，睇完預告更令人期待。

改編自Agatha Christie經典偵探小說的電影《尼羅河上謀殺案》（Death on the Nile）在日前公開預告。（《尼羅河上謀殺案》劇照）

《尼羅河上謀殺案》由簡尼夫班納自導自演做神探魏柏賀 (Hercule Poirot)，殿堂級大師列尼史葛（Ridley Scott）擔任監製。預告最搶眼莫過於兩大性感女神《神奇女俠》姬嘉鐸 (Gal Gadot)、《性愛自修室》愛瑪麥基 (Emma Mackey)爭豔鬥麗，而其他陣容亦不容忽視。

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包括有《以你的名字呼喚我》金球提名男星艾米漢默 (Armie Hammer)、《Marvel隊長》金像提名女星安納貝寧(Annette Bening)、《黑豹》莉蒂莎韋特 (Letitia Wright)、《權力遊戲》露絲萊斯利(Rose Leslie)等。

故事圍繞一趟埃及的浪漫旅行，背景是在尼羅河上流社會的豪華郵輪上，一對富有的新婚夫婦度蜜月，他們與前度情人之間錯綜複雜的關係，發展成一單神秘的謀殺案，船上多名乘客都有嫌疑，劇情峰迴路轉。電影將於10月22日上映。