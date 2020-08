《尼羅河上謀殺案》首回預告　神奇女俠姬嘉鐸、愛瑪麥基鬥性感

繼2017年由簡尼夫班納(Kenneth Branagh)執導的《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)叫好叫座,電影公司另一部同樣改編自Agatha Christie經典偵探小說電影《尼羅河上謀殺案》(Death on the Nile),亦在日前公開預告,新戲卡士成為重點,睇完預告更令人期待。