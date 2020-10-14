《斷網》森林拍重頭戲疫境下順利煞科　郭富城與兩大影帝鬥演技

郭富城再次夥拍《麥路人》導演黃慶勳演出新戲《斷網》，電影日前於南生圍一個森林場景拍攝煞科重頭戲，拍攝順利完成後開香檳慶祝。

《斷網》由郭富城、女主角賴雅妍、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌等人主演。（《斷網》劇照）

《斷網》由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，今次新作的風格與《麥路人》不同，郭富城在片中演出IT奇才，由任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌、台灣女演員賴雅妍主演。

《斷網》經歷了差不多半年時間的拍攝，期間遇上疫情反覆，劇組亦多番協調拍攝。日前電影正式煞科，一眾主角齊齊開香檳，慶祝電影終於完成拍攝，導演亦感謝台前幕後一直付出的努力。

《斷網》日前在於南生圍一個森林場景拍攝煞科重頭戲，拍攝順利完成後開香檳慶祝。（電影公司提供）

城城表示：「《斷網》是一部牽涉到網絡犯罪危機的電影，當中包括人物和人性多方面的衝擊和鬥爭，忠奸難辨，當中虛擬加現實互相角力，我作為一個程式設計師，陷入一次網絡保安問題，因而面對都市陷入斷網的恐慌。電影抓住了現今網絡社會帶來的警示，很貼近生活寫照，展示出都市人過度依賴網絡而產生的危機，同時反映人性躱在網絡背面的善惡。」

《斷網》整部電影都在香港拍攝，劇組苦心營造不少大場面，由重金打造極具科幻感的「科技中心」到回歸現實的「原始森林」，都盡顯心思細節，完全體現了導演、演員以及工作人員精益求精及挑戰非一般的商業鬥爭電影的固有模式，盡顯力求創新的專業精神。

城城曾表示《斷網》的劇本會提及社會過度依賴網絡的現象。（《斷網》劇照）

《斷網》在抗疫期間完成，台前幕後緊守崗位，做足一切防疫措施才執行拍攝工作。林家棟表示：「我的角色在戲中非常冷峻，很多內心掙扎。電影雖然在疫情的影響下延遲了原定計劃，但最終都能順利完成拍攝，非常感謝台前幕後的工作人員。希望導演趕快完成後期製作，令電影可以盡快上映與觀眾會面！」

《斷網》早前已揭示了強大的演員陣容，除了影帝郭富城、女主角賴雅妍、任達華、林家棟等，亦加入了電影界新力軍演員，包括：湯怡、胡子彤、顧定軒、楊柳青、黃耀煌等。

故事在真真假假的網絡世界裡發展，當中的多元人物角色及充滿想像力的劇情，讓影迷對《斷網》更加期待。胡子彤表示：「感激導演給我機會參演，製作團隊很專業，城城更會親身教導和演繹，真是獲益良多，希望自己的角色會帶給觀眾驚喜。」而譚耀文飾演比較善變的網络公司程式員，造型非常時尚花俏，他自己笑言甚有韓風，相當喜歡。

《斷網》這部商業犯罪電影，包括虛擬與真實的劇情設計，並選取了新角度去發展，無論演員陣容、題材均令影迷很期待，據知電影即將就會投入後期工作。