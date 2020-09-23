麥路人‧影評｜角色描寫點到即止未算入心　萬梓良發狂全片最感人

《麥路人》以本土基層人士的故事為主調，圍繞一班因為生活拮据，和各種原因流落快餐店過夜的陌路人，他們漸漸成為同路人互相扶持的經歷。 電影題材富有港產味道，理應會是一部催淚動人的小品，但作品上映後評價好壞參半，主角反而不及配角搶鏡，部分角色也欠缺更深入的描寫來得較空洞，結果的確有種「到喉唔到肺」的感覺。

顧定軒在《麥路人》中飾演離家出走的年輕人。（資料圖片）

《麥路人》一開始以深仔（顧定軒 飾）的故事略略點出香港住宿擠迫的問題，所謂「相見好同住難」，深仔因為與阿嫂有爭拗而離家出走，透過深仔帶出阿博（郭富城 飾）這位主角的出場。

顧定軒在《麥路人》中偶然認識了郭富城，求對方幫忙找工作。（電影劇照）

阿博是落魄的前金融才俊，據知他是因為虧空公款、曾經入獄，與家人斷絕來往而流落快餐店。阿博有豐厚投資知識，運用昔日儲下的人脈關係，為這班在快餐店流連的伙伴找工作。

阿博是《麥路人》的主角，透過他與快餐店各人的相處，帶出每個角色的背景、辛酸和心路歷程。

+ 2 + 2 + 2

戲中幾個角色都有自己的故事，但可能因為篇幅所限，描寫略嫌未夠深入，著墨不足，他們的內心掙扎都是點到即止，難令觀眾印象深刻。例如，阿博一直逃避媽媽（鮑起靜 飾），實際的原因是什麼？心裡惦記年老的媽媽，又自責連累妹妹幫他還債，只敢在醫院門外、餐廳外偷看家人。阿博心底就是糾結，但看在觀眾眼裡，卻感受不到他為何這樣掙扎，行為甚至有點拖拉，令人睇到忟憎。

鮑起靜在戲中飾演郭富城媽媽，患有腦退化症。（《麥路人》預告截圖）

至於張達明飾演的「口水祥」，在戲中他因為但求三餐一宿，甘去做賊而被捕，他說：「有頭髮邊個想做癩痢？」這句聽起來有點心悒，但想深一層，他似乎只是不太願去搵工，而且以太瘦為找不到工理由也欠說服力，有點刻意擠出可憐，同時也欠缺說服力。

張達明飾演「口水祥」一身瘦削的外型加化妝，入型入格，不過角色的辛酸未算最觸動人心。（電影劇照）

一對母女是戲中的主線，內地來港的單親媽媽（劉雅瑟 飾），她的丈夫過世了，愚昧地為奶奶還債，被大耳窿瘋狂追數，生活困難寄住快餐店。她的困苦是可憐，但卻有點自討苦吃，雖然劉雅瑟的演技不錯，但為了奶奶而害了自己和女兒的一生，恕未能觸動筆者的心。

劉雅瑟飾演由內地來港的單親媽媽，慘為奶奶還債，被大耳窿瘋狂追數。（電影劇照）

整部戲如果要數最動人、最令人心酸的角色，就是由萬梓良飾演的「等伯」。在角色描寫上和舖排都較為完整，等伯是前消防員，親眼目睹太太跳樓，接受不了現實，每晚在快餐店等亡妻回來。

他習慣坐在餐廳的門口位，桌上擺著一杯水，留空對面的位置，口頭禪「有甚麼話好好說」，一切都與太太的離世有關。豐富的細節為角色做鋪墊，描寫上比其他角色都深刻，等伯責怪自己身為消防員，竟然救不了至親。

老戲骨萬子成為整部戲最大亮點，發揮恰到好處，感動人心。（電影劇照）

其中一段戲講到等伯被趕走，當晚不能逗留在快餐店裡，在街頭上演技爆發的那場戲，老戲骨萬子發揮恰到好處。那段戲劇張力夠強，震撼得來又不似萬子以往在電影、劇集上那樣浮誇演出，成為全部戲最大看點。觀眾感受到等伯怎樣憶妻成狂，解釋他不是因為生活拮据才流落餐廳，他在街頭上發狂大哭大鬧，原因觸動人心，貼地道盡生離死別的悲傷，絕對是《麥路人》最搶鏡的角色。