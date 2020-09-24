《麥路人》3大矚目角色　苗可秀演狠心奶奶鬧人戲睇得肉緊

由黃慶勳執導，郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》，故事圍繞社會上備受冷落的弱勢社群，一班在貧窮線下生活的「麥難民」，他們只能在24小時快餐店借宿過活，題材貼地本土味濃。天王城城擔正主演，以潦倒、流浪漢的形象示人，固然令觀眾深刻，但其實戲中至少有3個相當矚目的配角，即使戲分不多卻很值得大家留意。

《麥路人》講述一班在貧窮線下生活的「麥難民」，他們只能在24小時快餐店借宿過活。（《麥路人》劇照）

《麥路人》的靈感取材於全球普遍社會的悲情實況，描繪了一班於貧窮線下的小人物，他們各人基於不同原因，寄宿在24小時營業的快餐店，有著不為人知的辛酸。電影也反映現今社會，尤其本港嚴重的貧富差距和住屋問題。

顧定軒在《麥路人》中飾演離家出走的年輕人。（受訪者提供）

主角阿博（郭富城 飾）曾是一位金融才俊，因為虧空公款而曾經入獄，出獄後逃避面對家人而斷絕來往，只好流落快餐店。阿博有高學歷、豐厚投資知識以及人脈關係，他熱心助人出心出力為這班在快餐店流連的伙伴找工作。

阿博無疑是《麥路人》的主角和主線，不過其實戲中不少角色都有自己的故事、辛酸和心路歷程。即使出場時間有限，以下3位配角都有令人印象深刻的發揮，值得觀眾留意。

顧定軒首與眾多前輩合作 多群戲感到緊張



電影一開場以深仔（顧定軒 飾）的故事出發，作為電影界的新鮮人，顧定軒在戲中有不少機會發揮，面對影帝、影后級的演員都沒有怯場。顧定軒透露首次與這麼多前輩合作又多群戲，起初都幾緊張，幸好事前可以圍讀，令他可以更放心演出。

顧定軒在《麥路人》中飾演離家出走的年輕人，與主角阿博有不少對手戲，更在街頭上搜集、翻新和推銷二手舊鞋。（《麥路人》劇照）

《麥路人》的深仔與主角阿博有不少對手戲，他作為「麥難民」新丁，要城城教他很多借宿「禮儀」，這正好讓觀眾投入這個世界。二人由陌生走到有默契，一起合作在街頭上搜集、翻新和推銷二手舊鞋；阿博為了這位年輕人的未來操心，幫深仔找工作。幾幕戲都是電影中的重點，深仔和阿博的交流都在片中起了化學作用，他們的相處讓觀眾會心微笑，是一對重要的角色。

主角阿博（郭富城 飾）曾是一位金融才俊，因為虧空公款而曾經入獄，出獄後逃避面對家人而斷絕來往流落快餐店。（《麥路人》劇照）

吳嘉星現實夢想 勇闖荷里活追夢



除了顧定軒飾演的深仔，在戲中飾演阿博妹妹的吳嘉星，演出也令人很深刻。鮑起靜（鮑姐）演出阿博的媽媽，年事已高一心只想與兒子團聚見個面，鮑姐一如以往演活這角色。

而吳嘉星發揮得相當有驚喜，她背負了哥哥的巨債仍然很包容，與鮑姐細膩地演繹出母女情，在醫院門外向哥哥爆發的那場戲尤其澎湃，完全感受她對阿博的無奈，他們一家人之間的感情以及生死離別的傷痛。

吳嘉星在戲中飾演阿博妹妹，背負了哥哥的巨債仍然很包容。（《麥路人》劇照）

曾經與The Rock合作



吳嘉星（Kathy）的名字大家未必很熟悉，她是美籍香港女演員。高中之後，隻身一人勇闖荷里活，畢業於美國加州州立大學戲劇表演。Kathy曾經參加亞洲小姐競選，並在比賽中贏得美國賽區冠軍和友誼小姐。

過往參與過不少賣座電影的演出，包括《鎗王之王》、《報應》、《車手》、《華麗上班族》、《踏血尋梅》和《三人行》。

到2015年Kathy因為參與荷里活製作的電影《Lady Bloodfight》，在戲中擔任好打得的第二女主角而嶄露頭角，而Kathy亦以此為跳板隻身勇闖荷里活。先後在美劇《Pure Genius》和《Counterpart》演出的她，2018年便與金馬影后歸亞蕾在荷里活電影《大青樹下》中合作，飾演一對母女。同年，她更有份參演荷里活大片，由「The Rock」狄維莊遜主演的《高凶浩劫》（Skyscraper）。

惡毒奶奶一出場 觀眾睇到好肉緊



在《麥路人》中苗可秀的演出也是很矚目，她出場戲分不算多，是「䁱妍」（劉雅瑟 飾）的奶奶。年輕新抱從內地來港，丈夫因意外過世，但奶奶一直怪罪於她，在兒子死後更嗜賭欠債累累，䁱妍念在對方始終是自己丈夫的媽媽，不斷為她還債，疲於奔命。

這位奶奶聞名不如見面，苗可秀在電影尾段出場，媳婦「䁱妍」剛為她還完債，轉個頭就被苗可秀罵個狗血淋頭，一味控訴對方剋死自己個仔，那種沒良心、刻薄又自私的嘴臉，看得觀眾相當肉緊。

鏡頭一轉，「奶奶」孤單一人站在街角，或許她是落寞地想起死去的兒子，也可能是為剛剛痛罵媳婦而後悔。苗可秀當時流下眼淚，雖然出場的時間不長，但也感到她痛失兒子的傷痛，當然也令觀眾痛痕她對新抱的野蠻、對孫女的狠心。