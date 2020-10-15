《新蝙蝠俠》哥連法路企鵝人造型換頭級變臉　同場演員當面認唔出

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當地時間10月12日，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）在英國利物浦復工後趕拍《新蝙蝠俠 The Batman》 ，他的髮型留了偏分界，變成雅痞紳士，面色略為慘白，據知當天拍攝的是葬禮的戲。最震撼的是哥連法路（Colin Farrell）扮演的「企鵝人」（Penguin）亮相，妝容相當犀利，和他本人簡直判若兩人。

由於英國新冠疫情第二波來襲，羅拔柏迪臣雖然新冠病症已經痊癒，但還是在片場做好了完備的防護。電影目前已推遲到2022年3月上映，因此劇組有充分的拍攝後期製作時間。據說哥連法路早前帶妝在片場時，扮演戈登警長的Jeffrey Wright也沒認出他，還在到處嘟囔：「怎麼哥連法路還未來？」其實，他早就在現場了。

今年44歲的哥連法路，早在2002年便因《未來報告 Minority Report》、《絕命鈴聲 Phone Booth》、《裁決之戰 Hart's War》三部片成為荷李活新生代的代表。18年過去後，進入中年的他開始積極轉型，在文藝片《單身動物園 The Lobster》中增肥，這次更是在《蝙蝠俠》中變臉。

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【本文獲「時光網」授權轉載。】

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